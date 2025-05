Ron Jans weet 'voor 99 procent zeker' bij welke club hij trainerscarrière wil beëindigen

Ron Jans is ervan overtuigd dat FC Utrecht zijn laatste club is als trainer, zo gaf de oefenmeester woensdag aan bij ESPN. De geboren Zwollenaar beschikt over een contract dat doorloopt tot de zomer van 2026, maar of hij dan ook al echt van plan is om te stoppen weet Jans nog niet zeker.

“Mijn contract loopt nog een jaar door”, vertelt Jans voorafgaand aan de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam die eindigde in 1-1. “Ik denk wel dat ik nog maximaal twee jaar doorga als trainer. Dus dan kan er eventueel nog een jaar bij.”

Waar hij dat laatste jaar doorbrengt van zijn trainerscarrière, is dan ook duidelijk. “Utrecht is voor 99 procent zeker mijn laatste club. Jullie zijn in ieder geval volgend jaar nog niet van me af.”

Voor Jans is Utrecht zijn zevende club in zijn professionele trainersloopbaan. Daarvoor heeft hij bij onder andere FC Groningen en PEC Zwolle de leiding gehad. Met PEC won hij in 2014 de KNVB Beker en de Johan Cruijff Schaal.

Utrecht wordt vierde in de Eredivisie en speelt hierdoor in de voorronde van de Europa League volgend seizoen. Met nog een wedstrijd te gaan is het gat naar de nummer drie Feyenoord (vijf punten) en de nummer vijf AZ (zeven punten) te groot.

Bij de Domstedelingen zijn ze al flink bezig met de selectie van volgend seizoen. Begin april liet de club weten dat Miguel Rodríguez en Yoann Cathline allebei definitief vastgelegd zijn. Ook komt Davy van den Berg transfervrij over van PEC om het middenveld te versterken.

Zondag staat voor de ploeg van Jans de laatste wedstrijd op het programma. Dan gaat Utreg om 14:30 uur op bezoek bij Fortuna Sittard.