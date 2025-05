Neuzen van Spaanse pers wijzen allemaal dezelfde kant op inzake Frenkie de Jong na kampioensduel met FC Barcelona

FC Barcelona legde donderdagavond voor de 28ste keer in de clubgeschiedenis beslag op de Spaanse landstitel. Op bezoek bij Espanyol deed het dat met een basisplaats voor Frenkie de Jong. Dit schrijven de nationale media over zijn optreden.

Mundo Deportivo vat het spel van de creatieve middenvelder samen als ‘aandachtig’. “Een hele goede eerste helft van de Nederlander, die legio ballen terugpakt.”

“In de slotfase van de derby zorgde hij er samen met Pedri voor dat de spanning omlaag gebracht werd”, besluit de Catalaanse sportkrant. Ook Marca besteedt aandacht aan de speciale samenwerking met de Spaanse topmiddenvelder.

De in Madrid gevestigde krant beoordeelt De Jong over het gehele seizoen met een 7,5. “Hij is zonder twijfel een lichtend voorbeeld van een voetballer die het tij radicaal heeft doen keren.”

“Hij ruilde twijfels en zelfs wat fluitsignalen in voor applaus en een basisplaats. De Nederlander is een speler van enorme kwaliteit. Als hij op honderd procent speelt, is hij onmisbaar op het middenveld. Hij en Pedri vormen een geweldig tandem”, klinkt de lofzang.

Het lokale L'Esportiu de Catalunya wijst op De Jongs ontwikkeling in het spel zonder bal, een aspect waarin hij steeds vaker uitblinkt. “Tegen Espanyol hielp hij de achterhoede in het directe spel en won hij behoorlijk wat tweede ballen. Aan de bal was het makkelijk voor hem.”

De rapporteur van SPORT komt uit op een 8. “Opnieuw bleek de Nederlander een agressievere en verdedigende aanpak te hanteren, zelfs met overtredingen. Als hij aan de bal was bij Barça, merkte het dat in de creativiteit. Een zeer prijzenswaardige vertoning.”