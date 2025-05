Dick Lukkien onthult wat hij tegen Etienne Vaessen heeft gezegd; doelman wil niet met media praten

Dick Lukkien is vrijdagmiddag ingegaan op het gedrag van Etienne Vaessen na afloop van FC Groningen – Ajax. De keeper van de thuisploeg raakte betrokken bij een opstootje en moet vrezen voor een flinke schorsing nu de aanklager betaald voetbal een vooronderzoek is gestart. Lukkien heeft de beelden bekeken, maar werd daar niet veel wijzer van. Vaessen weigerde de media te woord te staan.

Lukkien noemt het ‘niet fraai’ en ‘niet fijn’ wat er na afloop gebeurde. “Ik zie op de beelden dat de emoties hoog oplopen, wat normaal is als je vanuit Ajax-kant voelt dat het kampioenschap weg is, terwijl er bij ons veel adrenaline was na die late gelijkmaker, omdat dit een heel belangrijk punt kan zijn”, vertelt Lukkien tegen Voetbal International.

“Dan zie ik een hoop geduw en getrek, heen en weer, en een heleboel mensen die zich ermee bemoeien.” De trainer weet nog steeds niet wat er precies is gebeurd. “Dat vind ik lastig om te zien. De focus ligt nu heel erg op Etienne, maar ik zie vooral heel veel mensen van beide partijen die ermee bezig zijn. Het lijkt ergens op (de actie van Vaessen, red.), maar ik vind het gevaarlijk om er heel veel van te vinden.”

“Dat doen veel mensen nu al, maar ik niet. Dat lijkt me ook logisch, gezien er nu een onderzoek loopt vanuit de aanklager. Die laten we rustig zijn werk doen.” Lukkien heeft gesproken met Vaessen. Wat de keeper over het opstootje zei, wil de trainer niet vertellen. Vaessen wilde zelf niet met de media praten.

“Ik heb hem gezegd dat hij daar moet wegblijven”, aldus Lukkien. “Als de emoties hoog oplopen moet je rustig blijven, maar dat is heel veel mensen niet gelukt. Wij moeten zorgen dat we hier niet in terechtkomen. Dat is wel gebeurd, maar nogmaals: Etienne is niet de enige die hierin betrokken is geraakt.”

Het is nog niet duidelijk wanneer het (voor)onderzoek van de aanklager is afgerond. FC Groningen maakt zich ondertussen op voor het uitduel met PEC Zwolle van zondagmiddag. De ploeg van Lukkien staat momenteel op de twaalfde plaats.