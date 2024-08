Van Basten staat totaal perplex om Brobbey en hekelt 'koekenbakkers' bij Ajax

Marco van Basten hekelt 'de koekenbakkers' die Ajax naar de afgrond hebben geleid. De oud-spits verbaast zich er bijvoorbeeld over dat Brian Brobbey blijkbaar niet fit te krijgen is. "Waarom is hij dan in godsnaam teruggehaald?", aldus Van Basten maandagavond in Rondo op Ziggo Sport.

Brobbey heeft in de eerste weken van het seizoen moeite om geheel wedstrijdfit te worden. De spits wordt door Ajax-trainer Francesco Farioli slechts spaarzaam ingezet.

"Brobbey, dat is toch een fitte gozer", zegt Van Basten. "Als jij afgelopen jaar hebt gezien dan moet hij opgetraind worden... Op het EK heeft hij ook weinig gespeeld. Hij heeft vakantie gehad. Wanneer wordt hij nog eens een keer fit?"

"Nou, hij is al vier jaar niet fit", antwoordt Ronald de Boer. "Ik begrijp het ook niet. Mijn broer (Frank de Boer, red.) heeft er volgens mij mee te maken gehad bij het Nederlands elftal." Dat is incorrect. Brobbey werd pas in 2022 international, terwijl Frank de Boer na het EK in 2021 werd ontslagen als bondscoach.

"Iedere trainer die met hem heeft gewerkt heeft er problemen mee", aldus Ronald de Boer. "Als het zo is dat hij niet fit te krijgen is, hoe is het dan in godsnaam mogelijk dat ze die gozer terughalen?", vraagt Van Basten zich af. "Hoe zit dat dan?"

Europa League Qualification Jagiellonia Bialystok BIA 2024-08-22T18:45:00.000Z 20:45 Ajax AJX

Van Basten noemt de beleidsbepalers bij Ajax 'de grootste koekenbakkers'. "We hebben het over die spelers, maar de gasten die de boel bij Ajax leiden, maken er al een jaartje of twee één grote bende van. Niets wat er de afgelopen twee jaar gedaan is aan de bovenkant bij Ajax is iets waar we blij van worden."

De Boer wil Ajax de tijd geven om de boel te repareren. "Wat Marco noemt is gebeurd onder de vorige beleidsbepalers. Er is nu een frisse wind gaan waaien met Marijn Beuker, Alex Kroes. Ik zit zelf bij de jeugd en ik merk ook dat de teugels worden aangetrokken. Fred Grim is erbij gekomen als head of coaching. De nieuwe trainer verdient ook even de tijd."