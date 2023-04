Van Aanholt zet ploeggenoot op scherp: ‘Kleinigheidjes moeten eruit’

Patrick van Aanholt heeft niets anders dan lovende woorden voor Xavi Simons. De aanvaller annex middenvelder is dit seizoen een van de bepalende spelers bij PSV en kan in de ogen van de linksback 'de wereldtop halen'. Simons heeft echter ook iets in zijn spel waar Van Aanholt minder van gecharmeerd is. Hij wijst zijn ploeggenoot erop dat hij geen stempel moet krijgen.

"Hij is echt heel erg goed", begint Van Aanholt zijn lofzang in een uitgebreid interview in Voetbal International. "Eigenlijk te goed voor de leeftijd die hij heeft. Het is onbegrijpelijk hoe volwassen hij al speelt. Xavi is pas negentien, hij is mede-topscorer van de Eredivisie en had al een basisplaats bij het Nederlands elftal. Als Xavi dit volhoudt, gaat hij zeker naar de wereldtop. Alleen die kleinigheidjes moet hij er wel uit halen."

Van Aanholt doelt daarmee op het temperament van Simons. "Xavi krijgt natuurlijk heel veel schoppen. Dat is echt niet normaal", ziet ook de linksback. "Hij wil dan verhaal halen, maar hij moet daar niet te snel zo boos om worden. Daar heb je anderen voor. Hij moet het laten gaan, anders krijg je op een gegeven moment zo'n stempel en naam. Maar dat gaat er bij Xavi wel uit. Ik praat er ook met hem over en hij snapt het ook. Komt dus goed."

In het interview legt Van Aanholt verder uit hoe zijn band met Simons is ontstaan. "In Amsterdam kwam ik Xavi tegen bij mijn fysiotherapeut. Zij gingen trainen en toen ben ik mee gaan doen. Daarna hebben we altijd contact gehouden. Ik heb ook twee huizen in Rojales in Spanje, het stadje waar Xavi deels is opgegroeid. Het is heerlijk om daar met mijn gezin naartoe te gaan. Je wordt wel herkend, maar iedereen laat je met rust. Daar kun je volledig jezelf zijn. Dat heeft Xavi ook. Hij heeft bij PSV ook gepusht om mij te halen."