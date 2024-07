Michael Valkanis doet boekje open over rampjaar bij Ajax: ‘Hij voelde zich ongewenst’

Michael Valkanis heeft een boekje opengedaan over zijn tijd bij Ajax. De Australische coach beleefde afgelopen seizoen de meest roerige maanden uit zijn trainersloopbaan, toen hij door John van 't Schip naar de Johan Cruijff ArenA werd gehaald. Spijt heeft hij niet.

Nadat Van 't Schip eerder al bij Melbourne City FC, PEC Zwolle en de Griekse nationale ploeg had samengewerkt met Valkanis, ruimde hij ook in de technische staf van Ajax een plekje in voor zijn vriend en gewaardeerde collega.

Het werden acht roerige maanden voor Valkanis. “Natuurlijk zag ik alle problemen, maar ik zou het zo weer doen", vertelt hij in gesprek met ESPN. “Toen John mij vroeg om naar Ajax te komen, hoefde ik niet lang na te denken."

Hoewel Ajax goed van start ging onder het bewind van Van 't Schip, kwam uiteindelijk toch de klad erin. Kantelpunt was de bekerwedstrijd tegen Hercules, die bij afwezigheid van Van 't Schip - de hoofdtrainer reisde af naar Australië voor de bruiloft van zijn zoon - werd geleid door Valkanis.

“Een aantal spelers kreeg voor deze wedstrijd te horen dat zij in de winterstop op zoek moesten gaan naar een nieuwe club", zegt Valkanis nu. "Zij kregen dat te horen van bovenaf, maar achteraf had ik dat op dat moment ook graag geweten."

"Sommige spelers kwamen na de bekerwedstrijd naar mij toe om over hun situatie te praten, maar ik had dat liever voor de wedstrijd geweten. Als we dat hadden geweten, hadden we de situatie anders kunnen managen en spelers beter kunnen voorbereiden."

Mikautadze

Een van de spelers die een slechtnieuwsgesprek voerde was Georges Mikautadze. De aanvaller zou uiteindelijk vertrekken en de tweede seizoenshelft op huurbasis uitkomen voor FC Metz, waar hij zijn draai wél wist te vinden.

“We zagen zijn kwaliteiten op de training, maar toen wij kwamen voelde hij zich al ongewenst bij Ajax", aldus Valkanis. "Hij trainde goed, maar voelde zich niet op zijn gemak. De concurrentie op zijn positie was ook groot."

“Dat Mikautadze het bij FC Metz en op het EK goed heeft gedaan, verbaast mij niet. Het gebeurt wel vaker dat spelers in een andere omgeving opbloeien. Het is een goede jongen, die er na een lastige start niet meer bovenop kwam bij ons."

