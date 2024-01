Valentijn pleit voor vertrek: ‘Spelers vinden hem onsympathiek en onbetrouwbaar’

Valentijn Driessen heeft geen goed woord over voor Mark-Jan Fledderus. De voormalig profvoetballer kwam dit weekend in het nieuws omdat hij in zijn debuutwedstrijd voor de Groningse amateurclub HSC zijn tegenstander een klap in het gezicht gaf. Volgens Driessen moet Fledderus eigenlijk stoppen met zijn baan als technisch manager van de Eredivisie CV.

Fledderus maakte afgelopen weekend zijn debuut voor HSC in de wedstrijd tegen ODV. Op beelden is te zien dat hij zich op een gegeven moment laat provoceren en een klap in het gezicht uitdeelt aan tegenstander Tijs Welfin. Maandag werd bekend dat Fledderus naar aanleiding van het incident per direct stopt als amateurvoetballer.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Ook in de podcast Kick-off van De Telegraaf komt de actie van Fledderus ter sprake. "Ik had even gekeken, toen hij werd aangesteld...", opent Driessen. "Hij gaat zich richten op beleidsmatige aspecten, zoals de Eredivisie-veranderagenda, sportieve afspraken vanuit het businessplan, sportieve dataprojecten, het voorzitten van overleg met clubs via een technisch platform..."

"Op termijn gaat hij zich richten op de ontwikkeling van andere sportieve en technische disciplines in het Nederlandse betaald voetbal, zoals jeugdopleiding, beloftenteams, transferwindows en de voetbalpiramide", gaat Driessen door met zijn opsomming.

"Maar deze man is gewoon gedegradeerd met Groningen (als technisch directeur, red.). Of toen hadden ze hem net weggejaagd. Hij wordt door veel spelers als bijzonder onsympathiek maar ook als onbetrouwbaar bestempeld."

"Daar wilde ik eigenlijk naartoe. Voordat de podcast begon, zei jij (presentator Pim Sedee, red.): 'Onzin dat hij is gestopt met amateurvoetballen, als hij echt een statement had willen maken, was gestopt met de functie bij de ECV.' Want hij geeft een verschrikkelijk slecht voorbeeld. Dit is de man die met technisch directeuren van Eredivisie-clubs om de tafel zit en ze onderwijst. Hij geeft cursussen aan die jongens. Wat stelt dat nog voor op het moment dat je zoiets gedaan hebt? Los nog van het feit dat hij natuurlijk geweldig gefaald heeft bij Groningen. Waar gaat het over?"

Ook Mike Verweij vindt dat Fledderus op zijn minst 'sorry' moet zeggen. "Ik ben niet heel erg van het cancelen, maar het is wel een gigantische smet op de Eredivisie CV. En dat hij nederige excuses moet maken lijkt me wel duidelijk."

Vind jij dat Mark-Jan Fledderus moet vertrekken bij de Eredivisie CV? Ja Nee Stem Vind jij dat Mark-Jan Fledderus moet vertrekken bij de Eredivisie CV? Ja 58% Nee 42% Totaal aantal stemmen: 93 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties