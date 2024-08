Valentijn Driessen ziet regelrechte aanklacht van Francesco Farioli tegen 4 spelers van Ajax

Valentijn Driessen heeft zich gestoord aan de ‘tenenkrommende heiligverklaring’ van Ajax-trainer Francesco Farioli, zo schrijft de journalist in zijn column namens De Telegraaf. Na de eerste nederlaag van Ajax op bezoek bij NAC Breda (2-1) concludeert Driessen dat de Amsterdammers nog weinig zijn opgeschoten in vergelijking met vorig jaar.

Ajax ging zondag tijdens de eerste uitwedstrijd in de Eredivisie direct onderuit. Promovendus NAC, dat vorig seizoen op de achtste plek eindigde in de Keuken Kampioen Divisie, won in eigen huis dankzij een late kopbal van Jan Van den Bergh.

Driessen vond de euforische stemming onder supporters van Ajax na zeges op Vojvodina, Panathinaikos en sc Heerenveen pijnlijk. “De hunkering naar betere tijden is zo sterk dat velen zich vasthouden aan de gladde Italiaanse praatjes, de zogenaamd innovatieve werkwijze en nietszeggende statistieken.”

Europa League Qualification Jagiellonia Bialystok BIA 2024-08-22T18:45:00.000Z 20:45 Ajax AJX

Volgens Driessen heeft de onervaren Farioli nog geen enkele keer bewezen te weten waar Ajax-voetbal voor staat. “Farioli praat liever over fitte benen, over waarom hij elftallen iedere keer door elkaar husselt, maar werken aan automatismen, vooral in de aanval, is er niet bij.”

Door veel te rouleren kweekt Farioli geen inhoud bij zijn beste spelers, zo stelt Driessen. “Het is een regelrechte aanklacht tegen spelers als Steven Berghuis, Jordan Henderson, Kenneth Taylor en Jorrel Hato dat zij geen drie wedstrijden in de week kunnen spelen.”

De journalist vindt dat het tijd is voor actie. De clubleiding van Ajax moet Farioli snel koppelen aan iemand die Ajax-DNA heeft. “Laat je Farioli begaan, dan wordt Ajax een dertien-in-een-dozijn-club zonder de voor Ajax traditionele spelkenmerken waarmee de club groot is geworden.”

Ajax reist deze week af naar Polen voor het uitduel met Jagiellonia Białystok. Een week later wacht de return in Amsterdam. De eerstvolgende competitiewedstrijd van Ajax wordt gespeeld op zondag 1 september. Aartsrivaal Feyenoord is dan de tegenstander in De Kuip.