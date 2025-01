Valentijn Driessen ziet graag dat 'lieveling van Ronald Koeman' van club wisselt

Valentijn Driessen denkt niet dat er toekomst is voor Frenkie de Jong bij FC Barcelona. ''De Jongs status is aan erosie onderhevig'', ziet de chef voetbal van De Telegraaf de Nederlandse middenvelder liever vertrekken bij de Catalaanse grootmacht.

Driessen vindt dat De Jong te weinig inbrengt heeft op het middenveld van Barcelona. ''De Jongs laatste hoogtepunt was op 26 oktober, toen hij na rust tegen Real Madrid in het veld kwam en in één van de vier doelpunten een aandeel had.'' De voetbaljournalist zegt er wel direct bij dat er in zijn ogen een hetze wordt gevoerd tegen de 27-jarige Oranje-international.

''Vanwege de financiële noodtoestand van de club lijken bestuurders voor te sorteren op een vertrek van De Jong. Anders vallen allerlei negatieve geruchten uit de bestuurskamer, weliswaar officieel onbevestigd door de clubleiding en president Joan Laporta, maar evenmin weersproken door hen, niet te verklaren'', vertrouwt Driessen de clubleiding van Barcelona in zijn geheel niet.

''Zo lag zijn salaris op straat, zou De Jong niet hebben willen meewerken aan salariskorting in de coronaperiode, stond hij niet open voor een transfer en waren er andere pesterijen zoals bestuurders die zich in de vele sportkranten anoniem negatief uitlieten over zijn spel'', aldus Driessen, die vindt dat De Jong wat meer krediet verdient.

''Na vijfenhalf jaar verdient De Jong wel een faire behandeling als het zijn toekomst betreft. En die ligt voor de Nederlander niet coute que coute bij FC Barcelona'', sluit Driessen een vertrek van de middenvelder niet uit. De Jong is volgens de chef voetbal van de ochtendkrant 'geen onbetwiste basisspeler meer', wat ook gevolgen kan hebben voor zijn loopbaan bij het Nederlands elftal.

''Ook met het oog op het Nederlands elftal en de kwartfinale van de Nations League eind maart tegen Spanje een treurige ontwikkeling. Zelf zegt De Jong dat hij op een kruispunt staat. Voor alle partijen is het het beste als de lieveling van bondscoach Ronald Koeman een afslag neemt, links- of rechtsaf slaat'', krijgt De Jong het advies om zijn horizon te verbreden.

Driessen hoopt overigens niet dat De Jong overhaaste beslissingen neemt over zijn toekomst op clubniveau. ''Want het laatste wat De Jong moet willen is dat hij zit te verpieteren op de bank in Barcelona en slechts mag aantreden als basisspelers rust wordt gegund. Zoals tegen Real Betis.''