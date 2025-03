Valentijn Driessen weet waarom speler niet in actie kwam tijdens Spanje - Nederland: 'Weinig indruk gemaakt tijdens trainingen'

Youri Baas heeft weinig indruk gemaakt tijdens zijn eerste week bij het Nederlands elftal. Dat beweert journalist Valentijn Driessen in een video-item van De Telegraaf. Volgens de chef voetbal van de ochtendkrant heeft bondscoach Ronald Koeman om die reden gekozen voor Ian Maatsen tijdens de return tegen Spanje.

Maatsen debuteerde zondagavond (3-3, 5-4 nederlaag na strafschoppen) met een doelpunt in Oranje. De 23-jarige linksback uit Vlaardingen was in Valencia de vervanger van Jorrel Hato, die vanwege een schorsing ontbrak.

Opvallend genoeg werd Maatsen in eerste instantie geselecteerd voor Jong Oranje. Pas op vrijdag werd de linksback van Aston Villa door Koeman overgeheveld naar het eerste elftal.

Youri Baas, die ook als linksback uit de voeten kan en wel al bij de selectie zat, bleef tijdens het tweeluik met Spanje 210 minuten op de bank zitten. Driessen beweert te weten waarom dat het geval was.

“Maatsen had al direct bij de selectie moeten zitten. Baas kun je het niet aandoen om in zo’n wedstrijd te debuteren. Die komt gewoon nog tekort. Hij is niet voor niets de enige veldspeler die geen minuten heeft gemaakt tegen Spanje”, aldus Driessen.

Driessen, die enthousiast is over het spel van Maatsen, besluit het onderwerp met een keiharde conclusie. “Baas heeft te weinig indruk gemaakt tijdens de trainingen.”

Na zijn eerste interlandweek bij het grote Oranje keert Baas deze week terug naar Ajax. Zondag wacht het belangrijke uitduel met PSV in de strijd om de titel.