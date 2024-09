Valentijn Driessen uit grote zorgen om Feyenoord en Brian Priske: ‘Zwalken is een milde kwalificatie’

Valentijn Driessen baart zich grote zorgen om Feyenoord. De Rotterdammers gaven zaterdag op bezoek bij FC Groningen een 0-2 voorsprong weg en speelden voor de derde keer dit Eredivisieseizoen gelijk: 2-2. Driessen heeft trainer Brian Priske nog niet zien overtuigen, zo schrijft hij in zijn column voor De Telegraaf.

Door twee late treffers van Brynjólfur Willumsson verspeelden de Rotterdammers zaterdagavond een 0-2 voorsprong, waardoor zowel Groningen als Feyenoord ongeslagen bleef in de Eredivisie. Al was Dick Lukkien daar met zijn ploeg gelukkiger mee dan Priske, die het wederom moest ontgelden.

“Donkere wolken verzamelen zich boven Feyenoord”, zo begint Driessen in De Telegraaf. “Feyenoord behaalde één zege en drie gelijke spelen. En dat zonder ook maar een enkele keer groots te spelen.”

Dat baart Driessen grote zorgen, nu ook het Champions League-seizoen op het punt van beginnen staat. Komende donderdag is Bayer Leverkusen in De Kuip de eerste tegenstander in het miljardenbal.

“Maar ook in de Eredivisie is Feyenoord aangeschoten wild. De status van de Rotterdammers is in het tijdperk van de inmiddels vertrokken Arne Slot enorm opgeschroefd. De doelstelling is intussen kampioen worden, waar het voor die tijd ging om zo lang mogelijk mee te spelen om de titel en kwalificatie af te dwingen voor een Europees bekertoernooi”, schrijft Driessen, die in de Eredivisie eenzelfde situatie ziet ontstaan als vorig seizoen.

“Vorig seizoen hikte Feyenoord een jaar lang aan tegen vier verliespunten opgelopen in de eerste twee wedstrijden van het seizoen. Kampioen PSV oogt minder ongenaakbaar, maar heeft alweer vijf zeges op rij geboekt.”

Driessen is nog allesbehalve overtuigd van de nieuwe trainer Priske. “Tot dusver maakt hij geen onuitwisbare indruk en is zwalken een milde kwalificatie voor zijn tactische en personele keuzes.” Feyenoord is afhankelijk van Santiago Gimenez, ziet Driessen. “Alleen geeft de Mexicaan veel te vaak niet thuis en blijven zijn pieken onvoorspelbaar.”