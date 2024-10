Valentijn Driessen: 'Typisch Feyenoord. Daar word ik zo moe van, die Feyenoord-supporters'

Valentijn Driessen wordt 'moe' van Feyenoord-supporters die (terug)denken aan Santiago Gimenez, zo vertelt hij in de podcast Kick-Off van De Telegraaf. Volgens de chef voetbal van De Telegraaf moeten de fans van de Rotterdammers meer denken aan wat er momenteel rondloopt, zoals Ayase Ueda, in plaats van te denken aan de momenteel geblesseerde Gimenez.

Presentator Pim Sedee vraagt gast Hein Keijser of hij 'nog wel eens aan Gimenez denkt', die momenteel herstellende is van een zware bovenbeenblessure. "Natuurlijk!", antwoordt de Rotterdamse verslaggever van De Telegraaf. "Wat hij in het kampioensjaar heeft gedaan, is geweldig." Die woorden schieten in het verkeerde keelgat bij Driessen. "Dat is weer typisch Feyenoord... Daar word ik zo moe van, die Feyenoord-supporters."

"Vorige keer was dat ook al, weer terugkijken. Nee, die Ueda heeft de laatste drie wedstrijden volgens mij gescoord." De Japanner kwam in zijn laatste drie duels voor Feyenoord inderdaad tot scoren. Zowel tegen FC Twente, Go Ahead Eagles als Benfica scoorde de vervanger van Gimenez eenmaal.

"Dus wees heel blij met die jongen en denk niet meer terug aan Gimenez, die al wekenlang droog stond. Jij kijkt terug naar vorig seizoen, maar er wordt gevraagd naar dit seizoen", geeft Driessen mee aan Keijser, die van zich afbijt. "Er wordt gevraagd: 'Hoe kijk jij naar Gimenez.' Dan zeg ik: 'Hij heeft het fantastisch gedaan.'"

Driessen neemt geen genoegen met het antwoord van Keijser. "Je moet helemaal niet aan hem denken, want hij heeft dit jaar geen klote gepresteerd!" Keijser: "Dan roep ik eens wat..." Driessen: "En dan krijg je een draai om je oren. Als je onzin roept, dan...", gaat Driessen verder. "Maar het is toch geen onzin, hij heeft toch een goed jaar gehad?", dient Keijser weer Driessen van repliek.

"Ja, maar het gaat niet om vorig jaar, het gaat om dit jaar!", laat Driessen tot slot weten. Gimenez maakte dit seizoen vier treffers. Twee in de Johan Cruijff Schaal tegen PSV, twee in het Eredivisie-duel met PEC Zwolle. Eind september, op het moment dat de Mexicaan zes duels geen goal of assist had geleverd, raakte hij geblesseerd.

Op 24 september maakte Feyenoord bekend dat Gimenez een bovenbeenblessure had opgelopen en dat hij naar verwachting drie maanden moet herstellen. Als het herstelschema nog up to date is, betekent dat dat de goaltjesdief vermoedelijk na de winterstop weer kan wedstrijden kan spelen voor de huidige nummer vier van de Eredivisie.