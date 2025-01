Valentijn Driessen: 'Twee veelgeroemde spelers van Feyenoord zien eruit als kleuters'

Sébastien Haller zette de kraker tegen Feyenoord zondagmiddag in no time naar zijn hand, zag ook Valentijn Driessen. De journalist van De Telegraaf is in de podcast Kick-off kritisch op twee sterkhouders van de Rotterdammers, die tegen FC Utrecht in zijn ogen uit de toon vielen.

FC Utrecht stuntte in januari met het op huurbasis binnenhalen van Haller, die tijdelijk overkwam van Borussia Dortmund. De spits viel tegen Feyenoord in de 59ste minuut in bij een 0-0 stand. Zes minuten later stond Utrecht met 0-2 voor. "Je voelde in De Kuip iets veranderen toen Haller erin kwam", zegt Mike Verweij. "Zonder Haller was dit niet gebeurd", voegt Driessen toe.

Haller was direct een plaag voor de defensie van Feyenoord. "Ik zag Haller gisteren staan tegenover Dávid Hancko en Gernot Trauner, het veelgeroemde duo van Feyenoord", aldus Driessen. "Nou, het leken twee kinderen van de kleuterschool."

Verweij voegt met een knipoog toe dat Trauner nog altijd in de tweede ring van De Kuip ligt. "Die werd door Haller zo makkelijk opzij gezet", haakt Driessen in, die doelt op de opbouw van het tweede doelpunt van Utrecht, waarbij Haller het duel van Trauner won aan de zijlijn.

Ron Jans koos aanvankelijk voor David Min, die als spits van Utrecht geen poot aan de grond kreeg. "Die verloor elk kopduel van Hancko. Toen kwam Haller erin, en die won het eerste duel met gemak, waaruit die corner kwam." Uit die hoekschop viel vervolgens het openingsdoelpunt, gemaakt door Niklas Vesterlund.

Het goede spel van Haller verbaasde Driessen wel. "Ik zie het niet zitten in de meevoetballende kwaliteiten van Haller, maar dat deed hij gisteren ook goed. Het zegt alles over de Eredivisie: een man die bij Léganes niet aan de bak komt... Een speeltuin."