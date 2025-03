Valentijn Driessen slacht Farioli volledig af in keiharde column na uitschakeling Ajax

Valentijn Driessen is geschrokken van de keuzes van Francesco Farioli in de opstelling van Ajax tegen Eintracht Frankfurt, zo maakt de journalist duidelijk in zijn column voor De Telegraaf. Hij stelt zelfs dat de Italiaanse keuzeheer dezelfde privileges krijgt als de ontslagen technisch directeur Sven Mislintat.

Ajax werd donderdag uitgeschakeld in de Europa League door Eintracht Frankfurt. De Amsterdammers hadden in Duitsland niets in de melk te brokkelen en gingen met 4-1 onderuit. De analytici en journalisten waren na afloop met name kritisch op Farioli, die liefst tien wijzigingen doorvoerde in zijn basiself.

Een van die kritische journalisten is Driessen, zo wordt duidelijk in de column. “Komende dinsdag viert Ajax het 125-jarig bestaan. In die tijd is de vereniging uitgegroeid tot de grootste club van Nederland met een grote nationale en internationale uitstraling. In de lange, roemrijke geschiedenis van de club is het nooit voorgekomen dat een trainer al bij voorbaat met zijn ploeg met de witte vlag zwaait.”

“Francesco Farioli heeft net voor Ajax’ jubileumverjaardag die bedenkelijke eer opgeëist. De Italiaan stelde een dusdanig zwakke formatie samen voor de return in de achtste finales van de Europa League tegen Eintracht Frankfurt dat Ajax nooit kon winnen.”

“Vorig seizoen leverden de beleidsbepalers bij Ajax de club volledig uit aan de Duitse charlatan Sven Mislintat. Hij bracht Ajax financieel en sportief aan de rand van de afgrond”, vervolgt Driessen. “Een jaar later krijgt de volgende voorbijganger carte blanche van de nieuwe beleidsbepalers. Alsof de club niets heeft geleerd van het verleden.”

“De Italiaanse hoofdtrainer Farioli heeft onbeperkte vrijheid gekregen om volledig naar eigen inzicht te handelen, zonder beperking of inmenging. Hoewel hij Ajax aan kop van de Eredivisie heeft gebracht met uitzicht op de landstitel is het standaard sowieso onverstandig om iemand volledig de vrije hand te geven zonder toezicht.”

“Wie is Farioli om bij een club als Ajax zomaar de kwartfinale van de Europa League te grabbel te gooien? En de naam en het imago van Ajax internationaal te beschadigen”, besluit Driessen. “Omdat Ajax niet met 7-1 had verloren, maar met 2-1 zou de ploeg in de sterkste formatie zeker kans hebben gemaakt om de allerminst imponerende Duitsers de weg naar Bilbao te blokkeren.”