Valentijn Driessen pakt Jahanbakhsh aan na Europese aftocht Feyenoord

Valentijn Driessen pakt met name Alireza Jahanbakhsh aan na de uitschakeling van Feyenoord tegen AS Roma in de Europa League. De vleugelaanvaller miste donderdagavond een strafschop in de penaltyserie. Dávid Hancko deed dat even later ook, waardoor Feyenoord klaar is in Europa.

"Je kunt toch een fatsoenlijke aanloop nemen?", is Driessen in de Kick-off-podcast van De Telegraaf kritisch op de falende Alireza Jahanbakhsh. Presentator Hein Keijser werpt op dat Jahanbakhsh na afloop 'sorry' zei tegen trainer Arne Slot, die dat overigens niet nodig vond.

"Dat begrijp ik niet", reageert Driessen. "Dat zou ik inderdaad accepteren, als hij 'sorry' zegt. Daar breng je hem voor in. Daar neem je hem voor mee. Je neemt hem niet mee om te spelen, want je weet bij voorbaat al dat dat niet kan. Je neemt hem mee voor die penalty. Dan verwacht je wel dat hij hem erin schiet."

Keijser benadrukt vervolgens dat strafschoppen nemen een 'loterij' is en dat het kan voorkomen dat een penalty gemist wordt. "Het is helemaal geen loterij", aldus de verbaasde Driessen. "Dus bij Roma is het geen loterij. Want die scoren er gewoon vier."

"Dit zijn dan de specialisten, en die missen", verwijst Driessen naar Jahanbakhsh en Dávid Hancko, die eveneens faalde vanaf elf meter. "En de niet-specialisten scoren dan, Hartman. Jahanbakhsh is mede schuldig aan de uitschakeling, samen met Hancko. En Arne Slot. Die heeft ze op het lijstje gezet."

"Het is een beetje sneu. Je komt steeds dichterbij, en weer red je het niet", doelt Driessen op de voorgaande uitschakelingen in Europa tegen Roma. "In de finale (de Conference League-finale van 2022, red.) viel in de wedstrijd de beslissende goal. En vorig jaar in de verlenging. En nu kom je tot strafschoppen, en red je het weer niet. Dat gaat ook aan Feyenoord en de coach kleven."

