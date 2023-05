Valentijn Driessen opent frontale aanval na ‘onaanvaardbaar risico’

Zondag, 14 mei 2023 om 14:09 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:11

Valentijn Driessen heeft geen goed woord over voor het besluit van Sharon Dijksma om het duel tussen FC Utrecht en RKC Waalwijk (2-0) uit te spelen zaterdagavond. De burgemeester van Utrecht besloot, nadat het duel twee keer was gestaakt, om toch terug te keren op het veld en de resterende tijd vol te maken. "Een enorm veiligheidsrisico, een onaanvaardbaar risico", concludeert Driessen.

Nadat er zaterdag na de 1-0 van Anastasios Douvikas al 'vreugdebier' op het veld kwam, waren de fans van de Utrecht ook te enthousiast toen Zakaria Labyad er diep in blessuretijd 2-0 van maakte. Er stonden op dat moment nog twee minuten blessuretijd op de klok en scheidsrechter Ingmar Oostrom staakte opnieuw, maar toch werd er daarna nog een keer doorgespeeld. De spelers van beide partijen besloten toen, als statement, om de benen stil te houden en niets meer te doen. Zo eindigde het ook in 2-0 voor Utrecht.

"Burgemeester Sharon Dijksma van Utrecht is de eerste die door de knieën gaat en de regels omtrent het gooien van voorwerpen op het voetbalveld bij profwedstrijden overboord gooit", begint Driessen zijn column in De Telegraaf. Regel is dat een duel bij een tweede staking definitief moet worden stilgelegd. "Als er regels worden opgesteld dan moeten die gewoon worden nageleefd. Ook als de meerderheid daarvoor door een kleine minderheid wordt geterroriseerd of de speeltijd nog slechts twee minuten is."

Driessen noemt het 'een slecht signaal' dat Dijksma de regels aan haar laars lapt. "Collega-burgemeesters van haar in de regiegroep Voetbal en Veiligheid hebben de nieuwe regels omarmd namens alle burgemeesters van voetbalgemeenten. Samen met de KNVB, de profclubs en de politie", aldus de columnist, die een 'enorm veiligheidsrisico' zag. "Veel publiek was al vertrokken. Toen duidelijk werd dat de wedstrijd toch zou worden hervat, wilden al vertrokken supporters toch terug de tribunes op. Het fenomeen van twee grote groepen fans, die een tegenovergestelde beweging maken op trappen en bij nauwe tribuneopgangen is levensgevaarlijk."