Valentijn Driessen onderbreekt Pim Sedee als het over Ajax-trainer Francesco Farioli gaat: 'Hou daar maar over op, ik kan daar zo slecht tegen'

Valentijn Driessen vindt het niet goed van Francesco Farioli dat hij na afloop van Real Sociedad – Ajax (2-0) sprak van ‘een goede wedstrijd’ en ‘een goed optreden’. Dat zegt de journalist in een video-item van De Telegraaf. “Ik kan daar zo slecht tegen, werkelijk waar.”

De trainer van Real Sociedad, Imanol Alguacil, was net als zijn collega in de andere dug-out zeer te spreken over het spel van Ajax. De oefenmeester van de Spanjaarden was zelfs van mening dat de Amsterdammers ‘een serieuze kandidaat’ zijn om de Europa League te winnen. “Nou, dan heb ik nieuws voor hem: dat zijn ze niet”, vindt Driessen.

“Farioli zei hetzelfde over Real Sociedad. Dus dat is een kwestie van elkaar veren in de reet steken. Dat zou betekenen dat Real Sociedad vér boven zijn stand heeft gepresteerd”, aldus de journalist.

“Sociedad was helemaal niet goed, ze vielen heel erg tegen. In de eerste helft stond er helemaal geen organisatie en had Ajax inderdaad met 0-1 of 0-2 voor moeten staan. Ze schoten een bal op de paal, net als in de tweede helft.”

“Ajax heeft zichzelf tekort gedaan, alleen de manier van verdedigen bij die tegengoals... Dat leek helemaal nergens op.” Presentator Pim Sedee haalt dan het interview van Farioli aan. De Italiaan sprak onder meer van ‘een goede wedstrijd’ en ‘een goed optreden’. Driessen onderbreekt Sedee: “Ja, ja... Hou daar maar over op, hou er maar over op. Ik kan daar zo slecht tegen, werkelijk waar.”

“Het was gewoon helemaal niet goed. Je kan je spelers wel alles wijsmaken en zeggen dat ze het goed hebben gedaan, maar ook zij prikken daar doorheen. Het is wel duidelijk gebleken dat Ajax zonder Davy Klaassen, Kenneth Taylor, Wout Weghorst en voor een gedeelte zonder Brian Brobbey, een heel middelmatig team is.”

Driessen zag hoe Ajax in de tweede helft speelde met onder anderen Jaydon Banel, Christian Rasmussen en Chuba Akpom. “Kristian Hlynsson viel nog in en deed het vorig jaar nog redelijk, maar is nu helemaal uit beeld verdwenen. Ja, dan kan je ook niet veel verwachten. Maar dit was tegen de nummer tien van Spanje, hè? Dat vergeten we heel snel. De twee beste spelers zijn verkocht en die Martín Zubimendi deed wel mee, maar vond ik heel onopvallend spelen.”

Mulder ook oneens met Farioli

Youri Mulder en Ronald de Boer waren het ook niet eens met het interview van Farioli. “Hij vond het a very good game en a very good performance”, reageerde Mulder op de lezing van de 35-jarige coach bij Ziggo Sport.

Hij begon te gniffelen en ook De Boer kon zijn lach niet inhouden. “Nee, het was heel matig”, oordeelde de oud-voetballer van Ajax. “De tweede helft was gewoon heel, heel slecht.” Dat Farioli dat niet aanhaalde, zorgde bij Mulder voor onbegrip. “Dat is gek dat hij dat niet noemt.”

“Hij wil ons iets verkopen. We zijn toch niet achterlijk?”, klonk het hard. “Farioli zei ook: ‘We hebben tegen een ploeg gespeeld die van Barcelona gewonnen heeft.’ Nou, Real Sociedad was vandaag (donderdag, red.) ook niet echt geweldig.”

“Dat is dan ook weer een verkooppraatje dat hij aan het houden is”, foeterde Mulder verder. “We zijn niet achterlijk. Hij hoeft zijn spelers niet af te vallen, maar hij kan toch zeggen dat het een mindere wedstrijd was?”