Driessen kiest niet voor Gakpo als ‘Nederlands beste man’ op het EK

Valentijn Driessen kiest niet voor Cody Gakpo als ‘Nederlands beste man’ op het EK

Bart Verbruggen was ‘Nederlands beste man op het EK’, zo concludeert Valentijn Driessen na de uitschakeling van Oranje tegen Engeland (1-2) in de halve finales van het eindtoernooi. De journalist van De Telegraaf kiest de jonge doelman van Brighton & Hove Albion dus zelfs boven Cody Gakpo, die in Duitsland goed was voor drie doelpunten en een assist.

In zijn column laat Driessen blijken dat Verbruggen hem wel kan bekoren. “Zelfs Nederlands beste man op het EK, doelman Bart Verbruggen, moest het antwoord schuldig blijven bij de doelpunten van Harry Kane en Ollie Watkins.”

Eerder wilde Driessen nog niet meedoen aan de lofzang over Verbruggen, maar inmiddels is hij dus om. De 21-jarige Zwolse goalie keepte tijdens het EK in totaal zes wedstrijden, waarin hij zeven tegendoelpunten moest incasseren. Tweemaal hield Verbruggen het Nederlandse doel schoon.

Verbruggen sluit het EK af als dertienvoudig international en lijkt goede papieren te hebben om de komende jaren onder de lat te staan in Oranje. Bij Brighton gaat de 1,94 meter lange sluitpost komend seizoen weer concurreren met Jason Steele (33). Carl Rushworth (23) keert terug van een uitleenbeurt aan Swansea City.

Doordat manager Roberto De Zerbi is vertrokken naar Olympique Marseille, kan Verbruggen zich mogelijk opmaken voor een rol als onbetwiste nummer één bij the Seagulls. In het afgelopen seizoen was het vaak stuivertje wisselen met Steele, maar opvolgend manager Fabian Hürzeler kiest vaak voor een vaste eerste doelman. Met Verbruggen kan hij kiezen voor de toekomst.

Interview Verbruggen

Verbruggen verscheen dinsdagnacht nog voor de camera’s van. “Op dit moment heerst natuurlijk teleurstelling en ontgoocheling. We gaan nu allemaal op vakantie en onze rust pakken. Zodra de teleurstelling is gaan liggen, denk ik dat we zowel individueel als collectief kunnen terugkijken op twee supermooie maanden. Een supermooi EK.”

“Dit is vanaf nu onze benchmark, onze lat. Vanaf daar gaan we weer proberen beter en beter te worden. Dan kunnen we het op volgende eindtoernooien tot een beter einde brengen”, besluit Verbruggen.

