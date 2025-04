Valentijn Driessen over Ajax-speler: 'Iedereen vindt hem geweldig, maar hij maakt elke wedstrijd twee fouten'

Valentijn Driessen is niet onder de indruk van Josip Sutalo. De 25-jarige centrale verdediger van Ajax krijgt dit seizoen veel complimenten, maar volgens de journalist van De Telegraaf maakt Sutalo elke wedstrijd nog fouten.

In de podcast Kick-off van De Telegraaf wordt besproken wie een betere selectie heeft: Ajax of Feyenoord. “Als er 21 doelpunten worden gemaakt door invallers, dan heb je toch een geweldige selectie?”, doelt Verweij op Ajax. “Of je bent verkeerd begonnen...”

“Individueel schat ik veel van die spelers van Feyenoord hoger in dan van Ajax”, vindt Driessen. “Ajax is wel een goed team, maar ik ben niet van veel spelers weg bij Ajax.”

“Mika Godts is een leuke speler om te zien, Berghuis zat op te bank (tegen Willem II, red.), Traoré… Maar van Gaaei word ik nog steeds niet warm of koud. En ook van onze vriend Sutalo. Iedereen roept dat hij geweldig is, maar hij maakt gewoon iedere wedstrijd twee fouten die desastreus kunnen zijn.”

Sutalo kwam in de zomer van 2023 over van Dinamo Zagreb, voor meer dan twintig miljoen euro. Hij beleefde een enigszins moeizaam eerste seizoen, maar is inmiddels een onbetwiste basisspeler.

Verweij vindt vooral dat de prestaties van Ajax als team heel knap zijn. “Maar welke spelers zijn beter geworden?”, vraagt hij zich hardop af, om vervolgens zelf antwoord te geven.

“Taylor had vorig jaar een heel slecht seizoen, Hato was al heel erg goed vond ik. Die maakt wel stappen, maar dat is ook wel een soort natuurlijke ontwikkeling. En voor de rest doet Gaaei het beter, Sutalo doet het ook veel beter, Kaplan is nu weer fit, en die vond ik gisteren (tegen Willem II, red.) ook wel goed spelen. Dus het is wel knap wat er gebeurt.”