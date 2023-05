Valentijn Driessen heeft het gehad met Marco van Basten: ‘Dat gelul allemaal...’

Vrijdag, 12 mei 2023 om 18:47 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:58

Valentijn Driessen vindt dat Marco van Basten onzin verkondigt over AZ. De chef voetbal van De Telegraaf haalt vrijdag in de voetbalpodcast Kick-off uit naar de oud-wereldspits, die de Alkmaarse club zondag nog bewierookte. "Dat gelul allemaal van Van Basten...", verzucht Driessen.

Van Basten prees AZ maandag in Rondo op Ziggo Sport vanwege de uitstekende manier waarop de club geleid zou worden. “Ik vind het mooi dat AZ zijn eigen cultuur heeft”, zei Van Basten. “Daar houden ze aan vast. Bij Ajax, PSV en Feyenoord spelen nu enorm veel buitenlanders. We moeten het hebben van de jeugdopleiding. Daar kopen ze liever spelers en nu bestaan hun selecties voor de helft uit buitenlanders."

AZ verloor donderdag in de halve finale van de Conference League van West Ham United (2-1). Driessen reageert een dag later op de nederlaag. "Dit is doorlopend het verhaal bij AZ: net niet tegen Feyenoord, net niet tegen Ajax en net niet tegen West Ham." De journalist vindt de beeldvorming die over AZ bestaat niet terecht. Onder meer Van Basten zou daarvoor hebben gezorgd, vindt Driessen.

"AZ zou volgens hem meer met de jeugdopleiding bezig zijn en niet zomaar alles kopen zoals Ajax en Feyenoord. Toen dacht ik: laat ik eens de laatste twee wedstrijden erbij pakken van die clubs." Tegen AZ (0-0) speelde Ajax met zes spelers uit de eigen opleiding, tegenover twee van AZ: Pantelis Hatzidiakos en Myron van Brederode. "Die laatste zou normaal niet gespeeld hebben, want Jesper Karlsson is een basisspeler." Feyenoord speelde met vier zelfopgeleide spelers tegen Excelsior (0-2 winst), constateert Driessen verder.

"Dan de buitenlanders, want daar had Van Basten het ook over: 'AZ doet niet zo aan die buitenlanders.' Bij AZ afgelopen weekend: vijf buitenlandse spelers. Feyenoord: vijf buitenlandse spelers. Ajax: vier buitenlandse spelers. Dus dat gelul allemaal... Van Basten heeft het natuurlijk bij AZ al niet goed gedaan (als assistent-coach, red.) en bij Ajax al helemaal niet, want daar lachen ze nog steeds om wat hij heeft gepresteerd."

Driessen wijst op de vele miskopen die Van Basten in 2008 deed toen hij werd aangesteld als hoofdcoach van Ajax. Miralem Sulejmani, voor een absoluut recordbedrag van 16,25 miljoen euro weggehaald bij sc Heerenveen, is daarvan het belangrijkste voorbeeld. "Ik hoor altijd dat Van Basten zich zo goed voorbereidt voor die talkshows... Dan denk ik: er zitten daar vier mensen aan tafel, kunnen die niet een keer een weerwoord geven?", besluit Driessen.