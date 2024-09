Valentijn Driessen heeft bij Vandaag Inside gevat gereageerd op Wilfred Genee. De presentator toonde een fragment van de foutieve voorspelling van Driessen voor de wedstrijd Ajax - Besiktas, die dat op zijn beurt niet kon waarderen. “Daarom is dit een kutprogramma”, grapte Driessen naar Genee. Het leverde gelach op in de studio.

Driessen voorspelde donderdagochtend in een video-item van De Telegraaf dat Ajax zou verliezen van Besiktas. “Zij hebben individueel zoveel kwaliteit lopen en beschikken ook over veel spelers die een doelpunt kunnen maken”, zei Driessen.

Genee kon het niet laten om het fragment te tonen in de uitzending van VI. “Daarom is dit gewoon een kutprogramma”, reageert Driessen lachend. “Ik kom hier zo vaak, maar er is geen enkele loyaliteit naar mij”, richt hij zich verder tot Genee.

“Iedere keer worden er dit soort dingen uitgehaald. Er wordt zelfs vijfhonderd euro voor betaald om dit fragment bij De Telegraaf weg te halen. Daar zie ik niks van”, zegt Driessen met een flink cynische ondertoon.

Eerder deze week botsten René van der Gijp en Johan Derksen tijdens een uitzending hard met elkaar. “Ik vind dit eigenlijk een ontzettend kutprogramma”, zei Derksen toen. “Toch kom ik elke dag, want ik heb een contract. Maar het is inhoudelijk mijn programma niet.”

Van der Gijp liet vervolgens weten tegenover De Telegraaf dat hij niet meer aan de VI-tafel zou gaan zitten als Derksen geen excuses zou maken. Laatstgenoemde liet weten dat de zogenaamde ‘rel’ hem niet veel deed en dat het niet groter gemaakt moest worden.

Van der Gijp ontbrak donderdag en vrijdag overigens in de uitzendingen van VI. De voormalig prof moest een oogoperatie ondergaan. De verwachting is dat hij maandag gewoon weer van de partij is.