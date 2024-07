Valentijn Driessen geniet van Joshua Zirkzee op training van Oranje: ‘Kunnen we veel plezier aan beleven’

Valentijn Driessen zou bij Oranje de voorkeur geven aan Joshua Zirkzee boven Brian Brobbey, zo vertelt hij in de podcast Kick-Off van De Telegraaf. De chef voetbal heeft de spits van Bologna aan het werk gezien tijdens de training en is diep onder de indruk.

Brobbey, die vorige week geblesseerd uitviel, is maandag getest op de training van Oranje. Eerst zonder bal, later met bal. Bij het verlaten van het veld stak de spits van Ajax zijn duim op richting de fysio. Het lijkt erop dat hij erbij is tegen Frankrijk vrijdag.

"Mogelijk zit hij vrijdag tegen Frankrijk al bij de selectie en misschien kan hij zelfs wel minuten maken", aldus Mike Verweij. "Hoe verstandig dat is, is een andere discussie. Maar misschien kan hij nog wel zijn waarde hebben."

Driessen ziet in Zirkzee echter een veel betere optie voor Koeman. "Als je hem ziet trainen, dat is wel klasse. Daar kan het Nederlands elftal nog veel plezier aan beleven."

Jerdy Schouten ziet in Zirkzee een potentiële 'wereldspits', zo gaf hij vorige week aan tijdens een persconferentie. "Dat is misschien een brug te ver, maar als je ziet hoe hij nu speelt is het onbegrijpelijk dat hij vorig jaar op de bank zat bij Jong Oranje", aldus Driessen.

Veel smaken

Koeman heeft veel smaken in de punt van de aanval. De bondscoach van Oranje begon tegen Polen met Memphis Depay als diepste spits. De transfervrije aanvaller blijft de nummer één keus van Koeman.

Diens vervanger Wout Weghorst zorgde echter voor de meeste euforie in het Nederlandse kamp. De spits van Burnley schoot tien minuten voor tijd raak op aangeven van Nathan Aké en kroonde zich tot matchwinner.

Koeman heeft met Brobbey en Zirkzee dus nóg twee opties in de punt van de aanval. Zirkzee zou ook als nummer 10 uit de voeten kunnen. Tegen Polen was Tijjani Reijnders de meest vooruitgeschoven middenvelder.