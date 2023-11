Valentijn Driessen ergert zich aan ‘Calimero-gedrag’ in Eredivisie-top

Maandag, 27 november 2023 om 09:26 • Lars Capiau

Valentijn Driessen heeft in zijn column hard uitgehaald naar Allard Lindhout. De scheidsrechter liet het bij FC Twente - PSV (0-3) na om Johan Bakayoko een tweede gele kaart toe te dienen. "Een cruciale fout in de kampioensrace", zo oordeelt de journalist van De Telegraaf.

Driessen verwijst daarna meteen naar Arne Slot. De trainer van Feyenoord zal het moment nog wel eens aanhalen in aanloop naar de topper van zijn ploeg tegen PSV aankomend weekend, zo verwacht de analyticus.

Johan Bakayoko moest wedstrijd tegen Feyenoord bijna missen door tweede gele kaart! ??



Peter Bosz: ?? — ESPN NL (@ESPNnl) November 25, 2023

"Om te vertellen dat zijn ploeg bij voorbaat is benadeeld. Van nature kan Slot maar moeilijk omgaan met zulke gevallen. Ze tarten naar zijn zeggen zijn rechtvaardigheidsgevoel omdat ze beslissend kunnen zijn in wedstrijden en competities. Tegelijkertijd getuigt het ook van Calimero-gedrag van Slot", schrijft Driessen.

Lindhout kende sowieso een moeilijke wedstrijd. De videoscheidsrechter riep hem eerder al naar het scherm om een kiezelharde overtreding van Mees Hilgers te herzien.

Lindhout bestrafte de centrumverdediger in eerste instantie met een gele prent, maar kon na het bestuderen van de beelden moeilijk om een rode kaart heen.

Na afloop van het duel kreeg Peter Bosz ook de vraag voorgeschoteld of hij geschrokken was van de opzichtige overtreding van Bakayoko in de absolute slotfase. De oefenmeester reageerde bevestigend.

"Ja, natuurlijk. Stom van hem", uitte Bosz kritiek op zijn pupil. "Je kunt wel zeggen dat het lichtjes is, maar hij heeft al geel op zak. Doe dat nou dan niet, je staat 3-0 voor. Het is niet heel veel, maar dit is dom. Dat heb ik hem al verteld."