Valentijn Driessen: â€˜Een simpele draver, absoluut geen basisspeler voor Oranje!â€™

Valentijn Driessen: ‘Een simpele draver, absoluut geen basisspeler voor Oranje!’

Voor Valentijn Driessen bestaat er geen enkele discussie over de invulling van de rechtsbackpositie in het Nederlands elftal. De journalist van De Telegraaf begrijpt niets van het experiment met Jeremie Frimpong als vleugelverdediger afgelopen vrijdag tegen Schotland (4-0 winst).

Frimpong speelde pas zijn tweede wedstrijd voor het Nederlands elftal. De wingback van Bayer Leverkusen was onwennig in het opmerkelijke systeem dat Ronald Koeman van tevoren had bedacht en maakte geen geweldige indruk. Denzel Dumfries speelde het laatste halfuur in plaats van Frimpong.

"Die discussie Frimpong of Dumfries bestaat voor mij helemaal niet", aldus Driessen in de podcast Kick-off. "Dumfries is gewoon de vaste eerste man. Die man speelt bij Inter, heeft een Champions League-finale gespeeld, zit op een veel hoger niveau dan Frimpong."

Frimpong is opnieuw bezig aan een weergaloos seizoen bij Bayer Leverkusen en staat dit seizoen in clubverband op 11 goals en 11 assists in 33 officiële wedstrijden. Het zegt Driessen niet zoveel.

"Frimpong is een leuke draver bij Bayer Leverkusen en that's it. Zo moet je hem ook beoordelen. Dumfries is gewoon een vaste waarde voor Oranje. Waarom moet Frimpong getest worden op de plaats van Dumfries? Als Dumfries geblesseerd is, dan pas komt Frimpong in beeld. Simpeler kan het niet zijn. Waarom moeten we het zo moeilijk maken?"

Mike Verweij is kritisch op de tactiek die Koeman hanteerde tegen Schotland. "De spelers zeiden na afloop in de mixed zone dat ze slordig waren in balbezit, maar dat kwam omdat de spelers zich totaal geen raad wisten met het systeem van Ronald Koeman", aldus Verweij. "En daar komt de druk van het spelen van een interland nog bij. Voor sommige spelers weegt het Oranje-shirt kennelijk toch heel zwaar."

Driessen is het ondanks zijn kritiek op Frimpong eens met Verweij. "Het is wel zo dat Frimpong, Xavi Simons en Mats Wieffer - van wie gezegd wordt dat ze door de mand vielen - geen van allen op de plek speelden waar zij eigenlijk horen te spelen. Ik begrijp heel goed dat spelers de weg kwijt waren."

Verweij vervolgt daarover: "Frimpong is bij zijn club sterk als hij in de ruimte rechts voorin komt, en niet als hij daar al staat. In het Nederlands elftal stond hij telkens al voorin. Als je Frimpong een kans wil geven, dan moet je hem wel een keer echt als wingback opstellen. Tegen Duitsland zal Dumfries wel starten, maar Frimpong kan wellicht invallen." De oefenwedstrijd Duitsland - Nederland begint dinsdag om 20:45 uur.

