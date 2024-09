Valentijn Driessen denkt dat één international komst van Wim Jonk bij het Nederlands elftal niet ziet zitten

Valentijn Driessen denkt dat bondscoach Ronald Koeman er goed aan doet om aan tafel te gaan met zijn nieuwe assistent Wim Jonk en Oranje-international Joey Veerman. Volgens de journalist van De Telegraaf boterde het in het verleden niet tussen de twee Volendammers.

“In zijn tijd als individuele trainer bij FC Volendam – ver voordat hij hoofdtrainer werd – onderkende Jonk de kwaliteiten van een heel jonge Veerman”, weet Driessen. “De kritische Jonk zag met zijn achtergrond als topvoetballer bij Ajax, Internazionale, PSV en het Nederlands elftal ook Veermans zwakke punten.”

Jonk draaide vervolgens een individueel trainingsprogramma in elkaar voor Veerman, maar een succes werd dat niet. “Misschien dat Veerman twee of drie keer zijn gezicht heeft laten zien. Het eigenwijze heerschap teerde liever op zijn aangeboren talent en zag niets in extra werk, zodat de samenwerking tussen Jonk en Veerman al snel doodbloedde aan de Dijk.”

Ook rondom de soap bij FC Volendam zouden Jonk en Veerman lijnrecht tegenover elkaar hebben gestaan. Driessen denkt dat het goed zou zijn als Koeman een verzoeningsgesprek plant tussen de twee dorpsgenoten.

De komst van Jonk zal ook voor blijdschap zorgen in het Nederlands elftal, zo verwacht Driessen. “Andere internationals zoals Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong, Justin Kluivert en Micky van de Ven hebben als jonge spelers juist heel goede ervaringen met Jonk bij Ajax en FC Volendam.”

Volgens Driessen heeft Van de Ven zijn carrière aan Jonk te danken. “Jonks voorgangers bij FC Volendam zagen het niet in de snelle jonge verdediger zitten. Toen hij op het punt stond om terug te keren naar de amateurs werd Jonk aangesteld en die onderkende ook Van de Vens talenten. Hij gaf de verdediger alle vertrouwen en ging met hem aan de slag.”

Jonk meldt zich volgende week voor het eerst bij het Nederlands elftal in Zeist. Nederland speelt in het kader van de Nations League eerst een uitwedstrijd in Hongarije, waarna drie dagen later een bezoek aan Duitsland wacht.