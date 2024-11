Valentijn Driessen cynisch over opgehemelde speler van Ajax: 'Waar gaat het over?'

Valentijn Driessen toont zich in Vandaag Inside kritisch over Jordan Henderson. De chef voetbal van De Telegraaf vond de middenvelder helemaal niet geweldig spelen tegen FC Twente, waar andere mensen Henderson juist wél een goed optreden zagen afleveren.

''Genoten. Aan de bal, werkelijk waar. Dat is een man met allerlei creativiteit. Die zet mensen vrij voor de keeper. En zet ook mensen van Twente vrij voor de keeper'', analyseert Driessen met gevoel voor cynisme.

''En dan hoor ik na afloop dat Joseph Oosting zo weg is van Henderson. Dan denk ik: Waar gaat het over?'', snapt de Eredivisie-volger niet waarom er zoveel complimenten worden uitgedeeld aan de Engelse middenvelder van Ajax. ''In de tweede helft heeft hij geen knikker geraakt'', beaamt René van der Gijp.

Henderson werd tegen Twente voortijdig naar de kant gehaald door Francesco Farioli. Ajax kwam tweemaal achter in Enschede, maar vertrok uiteindelijk met een 2-2 gelijkspel naar Amsterdam.

Driessen is ook niet bijster onder de indruk van Remko Pasveer. ''Die keeper is 41 geworden, die moet je gewoon voorbij lopen. Want die kan het allemaal niet meer bijbenen'', doelt hij op de kans die Daan Rots kreeg om de doelman van Ajax te omspelen.

''Het was een goede redding. Maar als die jongen er op afkomt, moet je er gewoon voorbij gaan'', aldus de journalist terwijl een fraaie redding van Pasveer wordt getoond tegen Twente.

Johan Derksen vindt het apart dat Pasveer bij Ajax onder de lat staat. ''Het is toch eigenlijk raar dat Ajax met een keeper van 41 speelt?''