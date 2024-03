Valentijn Driessen adviseert: ‘Voor 12 miljoen is hij een koopje, binnenhalen!’

Valentijn Driessen vindt dat PSV Malik Tillman hoe dan ook definitief moet vastleggen. De journalist van De Telegraaf denkt dat de Eindhovenaren veel winst kunnen gaan boeken op de 21-jarige aanvallende middenvelder, die wordt van Bayern München met optie tot koop. "Het is een koopje", aldus Driessen in de podcast Kick-off van De Telegraaf.

Tillman stond zondag tegen Feyenoord (2-2) in de basis en scoorde al in de vierde minuut. "Het was een geweldige actie van Tillman." De Amerikaans international speelde Dávid Hancko handig door de benen en schoot vervolgens binnen.

Volgens Duitse media kan PSV de aanvallende middenvelder voor een bedrag van twaalf tot veertien miljoen euro definitief overnemen van Bayern. "Het is natuurlijk een koopje als je die weet op te halen. Als hij dan nog twee of drie goede wedstrijden in de Champions League speelt gaat hij voor een veelvoud weg."

Mike Verweij is het met Driessen eens. "Geweldig hoe hij die eerste goal ook maakte. Hup door de beentjes, daar stond Hancko wel even voor aap. Een schitterende goal."

Ibrahim Afellay over Tillman

Insprak ook Ibrahim Afellay lovend over Tillman. “Hij doet dingen die niet elke speler kan en heeft ook altijd oog voor zijn medespelers. Hij draait goed weg, speelt zichzelf vrij, speelt daarna de bal snel door", aldus Afellay.

Tillman maakte verder indruk met enkele individuele acties. “Deze sleepbeweging, prachtig”, geniet de oud-middenvelder. “Daarna houdt hij de controle, versnelt hij nog een keer. Het is echt ontzettend knap wat hij laat zien.”

Toch heeft Afellay ook een punt van kritiek. “Soms oogt het nog wel wat laconiek bij hem. Dan lijkt het alsof het hem allemaal niks kan interesseren. Alsof hij met zijn hoofd in Amerika zit, terwijl hij in het Philips Stadion staat. Maar hij heeft zoveel kwaliteit, het is echt een jongen met ontzettend veel potentie. Ik hoop van harte dat PSV de koopoptie op Tillman gauw gaat lichten.

