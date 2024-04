Valentijn concludeert: ‘De kans op een terugkeer van Kroes is groter geworden’

Valentijn Driessen stelt dat de kans op een terugkeer van Alex Kroes als algemeen directeur van Ajax groter is geworden. De journalist van De Telegraaf laat in een video-item weten dat dat alles te maken heeft met het besluit van Ajax om tot de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) op 21 mei geen interim-algemeen directeur aan te stellen.

Kroes werd onlangs, enkele weken na zijn aanstelling, geschorst door Ajax omdat hij verdacht wordt van handelen in aandelen met voorkennis. Michael van Praag, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Ajax, liet weten dat het besluit niet zomaar genomen werd en dat er wat de RvC betreft geen terugkeer mogelijk is voor Kroes.

In tegenstelling tot de RvC ziet de bestuursraad van Ajax wel degelijk nog toekomst voor Kroes als algemeen directeur. Er heerst daarom nog veel onduidelijkheid over de positie van de bestuurder. Het besluit van Ajax om tot de BAVA op 21 mei geen algemeen directeur ad interim aan te stellen, spreekt in het voordeel van Kroes, concludeert Driessen.

"Er zou eventueel worden gekeken naar een interim-directeur, die niet komt. Dus de huidige directie neemt de taken van Kroes waar", doelt Driessen op Marijn Beuker, Menno Geelen en Susan Lenderink. "Er komt een interim-directeur als op de BAVA blijkt dat Kroes niet kan terugkeren als CEO. Tot die tijd zullen ze een stapje extra moeten doen. Of ze dat allemaal toevertrouwd is, vraag ik me af. Susan Lenderink, de financieel directeur, loopt bijvoorbeeld al jaren op haar tenen."

Presentator Pim Sedee vraagt Driessen of het besluit van Van Praag om 'niet heel snel een nieuwe directeur te benoemen', in het voordeel spreekt van Kroes. "De kans op een terugkeer is groter geworden", beaamt Driessen. "Van Praag wil niet over zijn eigen graf heen regeren, dus hij staat open voor de suggestie van de bestuursraad om eventueel toch naar hun geluid te luisteren en misschien Kroes toch de kans te geven om terug te keren."

Van Praag liet zich eerder in duidelijke bewoordingen uit over een eventuele terugkeer van Kroes. Zo stelde hij dat het besluit onomkeerbaar is en dat Kroes 'dom en naïef' is geweest. Driessen vindt de woorden van Van Praag achteraf gezien zeer onhandig. "Dat was onbegrijpelijk. Dat hij hem schorst, prima. Maar dat hij zo nadrukkelijk zei dat hij een terugkeer uitsloot..."

Van Praag werkte zichzelf ook onbedoeld in de nesten, toen bleek dat hij zijn honderd gekochte aandelen van Ajax in 1998 niet had gemeld bij de Autoriteit Financiële Markt (AFM). Van Praag ontkende dat dat een bewuste actie was. "Ik heb niets verzwegen. Wat wel fout is gegaan is dat Ajax na mijn benoeming deze aandelen binnen veertien dagen bij de AFM had moeten melden. Dat is helaas niet gebeurd en dat is een administratieve omissie.”

