Tijjani Reijnders is met AC Milan in gesprek over een verbeterd contract. Dat meldt zijn vader Martin op zijn LinkedIn-pagina. De huidige verbintenis van de 26-jarige geboren Zwollenaar loopt medio 2028 af in Milaan.

“Wat een week voor Tijjani! Een onterechte rode kaart tegen Udinese, dinsdagavond Player of the Match met twee goals tegen Club Brugge en als kers op de taart zijn we met AC Milan in gesprek over een nieuw verbeterd contract! Zo snel kan het gaan in het voetbal”, aldus Martin.

Reijnders is een vaste waarde bij Milan, dat vorig jaar zomer negentien miljoen euro overmaakte aan AZ om hem los te weken in Alkmaar. In zijn eerste seizoen bij i Rossoneri kwam de spelmaker tot vijftig optredens, vier doelpunten en evenveel assists. Dit seizoen staat de teller al op elf wedstrijden.

Dinsdagavond was Reijnders met twee goals tegen Club Brugge (3-1) nog de grote man bij de rode club uit Milaan. Na een uur spelen maakte de negentienvoudig international ter hoogte van de penaltystip op aangeven van Noah Okafor zijn eerste Champions League-doelpunt ooit, terwijl hij tien minuten later ook voor de 3-1 zorgde.

Op vergelijkbare wijze schoof hij zijn tweede van de avond binnen na een pass van Samuel Chukwueze. “Ik droomde van dit moment”, liet Reijnders na afloop optekenen bij Sky Italia.

Milan staat na de zege op Club Brugge op drie punten in de Champions League. De eerste twee wedstrijden in de competitiefase gingen verloren tegen Liverpool (1-3) en Bayer Leverkusen (1-0). I Rossoneri staan nu op de 21ste plek.