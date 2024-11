USA-ster Christian Pulisic onder vuur na 'Trump-dans': 'Rapinoe is de strijd aangegaan, en hij doet zijn dansje'

Tim Howard heeft uitgehaald naar Christian Pulisic. De aanvaller van AC Milan en het nationale team van de Verenigde Staten vierde één van zijn treffers in de interlandbreak met de 'Donald Trump-dans'. Howard, oud-doelman van onder meer Everton de VS, snapt niets van de beslissing van Pulisic om zijn treffer met dat dansje te vieren.

Maandagavond (lokale tijd) opende Pulisic de score in het Nations League-duel met Jamaica (4-2). De sterspeler van Team USA vierde zijn treffer door een dansje in te zetten, zoals de Amerikaanse president Trump dat regelmatig opvoert.

Howard, die 121 caps achter zijn naam heeft staan, laat in zijn column in de Daily Mail in duidelijke bewoordingen weten wat hij van de actie van Pulisic vindt. "Een dansje doen dat Donald Trump imiteert, is stom. Waarom? Omdat, of het nu de president van de Verenigde Staten is of mijn buurman verderop in de straat, ik nooit iemand zou steunen die ik racistisch vind."

"Ik zou dat niet verheerlijken. Ik zou het voor geen goud doen. Als iemand er anders over denkt, geen probleem. Maar als je een politiek statement gaat maken, wees dan mans en brutaal genoeg om erachter te staan. Blijf niet stil en pleit niet voor onschuld zoals Christian Pulisic."

Pulisic verklaarde na afloop van de wedstrijd dat hij 'iedereen het gisteren zag doen in de NFL (National (American) Football League, red.). "Ik zag (UFC-ster, red.) Jon Jones het doen, en we hadden gewoon een beetje lol. Ik vond het een vrij leuk dansje."

"Het is natuurlijk de 'Trump-dans', maar het was gewoon een dans die iedereen deed. Hij is degene die het bedacht heeft, en ik vond het grappig. Het is geen politieke dans. Het was gewoon voor de lol. Ik zag een aantal mensen het doen en vond het grappig, dus ik vond het leuk."

Howard kan weinig met de woorden van Pulisic. "Ik geloof dat niet. Elke steunbetuiging aan Donald Trump is politiek. Maar Pulisic is hier overigens niet de enige in", doelt Howard op onder meer NFL-speler Nick Bosa, die een MAGA-pet droeg en daar vervolgens vragen over ontweek, en UFC-ster Jones, die het dansje onlangs uitvoerde na een gewonnen wedstrijd.

"Pulisic krijgt veel kritiek van voetbalfans. Dat is niet zo vreemd, aangezien de USWNT (het vrouwenteam van de Verenigde Staten, red.) de strijd voor gelijke beloning, inclusiviteit en LGBTQ+-rechten heeft geleid. Spelers als Megan Rapinoe zijn de strijd aangegaan met Trump. Nu doet de grootste ster van de USMNT zijn dansje."

"US Soccer moet hier een deel van de verantwoordelijkheid voor dragen", vindt Howard. "Pulisic is geen kind meer. Hij is 26 en hij is al jaren de meest gewaardeerde troef van dit land. Maar gezien het politieke en sociale landschap van de afgelopen vier jaar, moeten organisaties spelers onderwijzen. Om ze eraan te herinneren dat hun woorden en daden ertoe doen. Om ze te leren dat alles wat ze doen en alles wat ze zeggen, doordacht moet zijn", aldus Howard.