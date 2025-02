Union Sint-Gillis is woedend na uitschakeling tegen Ajax: 'Kevin Rodriguez heeft een gebroken neus'

Union Sint-Gillis voelt zich benadeeld na het verloren tweeluik met Ajax (3-2 in totaal) in de tussenronde van de Europa League. Volgens de Belgen had scheidsrechter Chris Kavanagh in minuut 126 nog een penalty moeten geven.

Ajax had het donderdag uiterst moeilijk tegen Union Sint-Gillis (1-2 verlies na verlenging), maar behaalde dankzij een penalty van Kenneth Taylor alsnog de achtste finale. Daarin gaan de Amsterdammers spelen tegen Eintracht Frankfurt of Olympique Lyon.

Union is van mening dat arbiter Kavanagh in de verlenging nog een penalty had moeten geven, op het allerlaatste moment. Remko Pasveer beukte aanvaller Kevin Rodriguez omver in het strafschopgebied.

“Kevin Rodriguez heeft een gebroken neus, dus dan kun je zeggen dat er contact was en sprake van een duel”, oordeelt trainer Sébastien Pocognoli. “Als dit op het middenveld was geweest, was er gefloten. Het was dus een overtreding.”

Verdediger Kevin MacAllister was in gesprek met Sporza een stuk harder voor Kavanagh. “Op dat moment vertelde het gezicht van Rodriguez voldoende. Hij bloedde overal. Ik zei tegen de scheidsrechter dat hij het moment niet hoefde te checken, gewoon het bebloede gezicht.”

"Misschien had hij gewoon geen persoonlijkheid om nog voor een penalty te fluiten. Je kunt verliezen, maar verliezen door een scheidsrechter... Wij gaan naar huis met lege handen, maar hij zal er zijn slaap niet voor laten”, besluit MacAllister.

Voormalig AZ’er Pocognoli is alsnog trots op zijn ploeg. “We hebben een geweldige prestatie geleverd. Ik kan alleen maar mijn petje afdoen voor mijn spelers. We kunnen deze wedstrijd zeker gebruiken voor de toekomst.”