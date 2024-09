Uitvallen Santiago Gimenez grote smet op tweede competitiezege Feyenoord

Feyenoord heeft de tweede Eredivisie-zege van het seizoen te pakken. De ploeg van trainer Brian Priske sprankelde niet, maar kwam ook niet in de problemen tegen NAC Breda: 2-0. Ayase Ueda, die de ogenschijnlijk ernstig geblesseerde Santiago Gimenez verving, en Quinten Timber verzorgden de Rotterdamse doelpuntenproductie.

Priske had in zijn basisopstelling geen plek meer voor Ramiz Zerrouki. In de 4-3-3-formatie kreeg Antoni Milambo de voorkeur boven de Algerijn. Op de rechterflank had de Deen een basisplek voor Ibrahim Osman in petto.

De Rotterdammers kwamen fel en energiek uit de startblokken. Milambo noteerde al heel snel de eerste serieuze kans van de wedstrijd. Hwang In-beom bediende Osman, die teruglegde en Milambo vond. De talentvolle middenvelder zag Boy Kemper zijn inzet onschadelijk maken.

Het gretig ogende Feyenoord zette verder aan. Timber probeerde het met een afstandsschot, dat rakelings over vloog. Gijs Smal vond met een laag, hard schot de handschoenen van doelman Daniel Bielica. De andere back, Jordan Lotomba, schoof rakelings naast.

Toch moesten de Rotterdammers halverwege het eerste bedrijf een fikse tegenvaller incasseren, toen Gimenez noodgedwongen en per brancard het veld moest verlaten. Jan van den Bergh, aanvoerder van NAC, wilde de bal van achteruit lang spelen, maar schoot het leer hard tegen het been van Gimenez aan. De spits greep onmiddellijk naar ogenschijnlijk zijn hamstring.

Een verdiende voorsprong volgde vrij snel na de trieste aftocht van de Mexicaan. Het was uitgerekend Ueda, zijn invaller, die de openingstreffer voor zijn rekening nam. De Japanner knikte een heerlijk afgemeten voorzet van Smal tegen de touwen: 1-0.

Hwang dacht kort voor rust de marge te verdubbelen, maar zijn harde afstandsschot vloog net over de lat. Het tweede bedrijf oogde iets minder energiek. Een kansje was er nog voor Milambo, die naast vuurde, vlak voordat Feyenoord een comfortabelere voorsprong zou bemachtigen.

Leo Greiml verdedigde Ueda in de zestien, maar viel net op het moment dat Feyenoord richting goal poeierde. Al vallend beroerde de verdediger de bal met de hand. Arbiter Sander van der Eijk legde de bal op de stip. Aanvoerder Timber benutte het buitenkansje feilloos: 2-0.

Luka Ivanusec, inmiddels ook ingevallen, zag een spectaculaire omhaal ook nog bijna in het doel vallen, maar Bielica kon de bal relatief eenvoudig pareren. Toch kwam de overwinning geenszins meer in gevaar.

Na gelijke spelen tegen Sparta (1-1) en FC Groningen (2-2) en een zware nederlaag tegen Bayer Leverkusen (0-4) heeft Feyenoord de teleurstellingen wel enigszins weggespoeld. De Rotterdammers klimmen naar de vijfde plek, op twee punten afstand minder dan FC Twente, dat wel een wedstrijd meer speelde.