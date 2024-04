Uitstekend nieuws voor Jans: Utrecht houdt gewaardeerde basiskracht binnenboord

FC Utrecht heeft het contract van Mike van der Hoorn opengebroken en met twee jaar verlengd, zo maakt de club vrijdagochtend bekend via de officiële kanalen.

Van der Hoorn beschikte in de domstad over een aflopende verbintenis. Zijn verbintenis liep medio 2024 af, maar ligt na het zetten van zijn krabbel vast tot medio 2026 in de Domstad.

Op de website van Utrecht geeft technisch directeur Jordy Zuidam tekst en uitleg bij de verlenging. “Hij is een van de meest ervaren verdedigers van de competitie. Betrouwbaar, voorbeeldprof en een jongen van de club.”

“We zijn erg blij dat hij zijn contract bij ons heeft verlengd en dat we de komende jaren nog met hem door kunnen. Hij is buitengewoon belangrijk voor ons met zijn kwaliteiten, ervaring en als bewaker van de clubcultuur”, aldus Zuidam.

Van der Hoorn kwam op dertienjarige leeftijd bij Utrecht, hij werd overgenomen uit de jeugdopleiding van Almere City. Zijn debuut voor de club maakt hij op 11 mei 2011. Op die dag won Utrecht met maar liefst 5-1 van AZ.

De 31-jarige verdediger werd uiteindelijk voor drie miljoen euro verkocht aan Ajax, dat hem weer doorverkocht aan Swansea City. Na een periode bij Arminia Bielefeld keerde hij twee jaar geleden definitief terug op het oude nest.

Dit seizoen is Van der Hoorn een vaste kracht in het elftal van Ron Jans. De ervaren rechtspoot vormt het hart van de defensie samen met Nick Viergever en kwam dit seizoen al twintig Eredivisie-duels in actie. Hij maakte daarin één doelpunt.



