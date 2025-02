Uitgevallen Quinten Timber geeft direct na Feyenoord - AC Milan update over knieblessure

Quinten Timber heeft direct na afloop van het Champions League-duel tussen Feyenoord en AC Milan (1-0) een update over zijn knie gegeven. De middenvelders van de Rotterdammers viel een kwartier voor tijd geblesseerd uit, nadat hij even daarvoor al ongelukkig terecht was gekomen.

Halverwege de tweede helft sprong Timber in de lucht in een poging om de bal weg te koppen. Hij kwam vervolgens echter lelijk terecht: hij leek zijn knie te overstrekken.

Na behandeld te zijn probeerde hij het toch weer, maar in de 79ste minuut moest de middenvelder de strijd alsnog staken. Ibrahim Osman verving hem.

Na afloop krijgt Timber bij Ziggo Sport de vraag wat er precies gebeurde met zijn knie. “Ik weet het niet”, aldus de middenvelder. “Het was een soort overstrekking of zo. In het begin voelde het goed, daarna werd hij een beetje stijf. Ik hoop dat het meevalt.”

Over de wedstrijd zelf was hij positief. “Dit zijn de avonden waar je het voor doet. De Kuip stond weer aan, wij stonden aan, en op naar volgende week.”

“We hebben deze zelfverzekerdheid vaker laten zien. Er is een reden voor dat we hier staan nu, en dat we een ronde verder zijn in de Champions League. Dat komt doordat we meerdere goede wedstrijden hebben gespeeld in de Champions League, en dat hebben we vanavond weer laten zien.”

De beste man van het veld was volgens Timber Igor Paixão, de man van de enige goal. “Hij heeft een belangrijke goal gemaakt, maar daarbuiten was hij ook goed. Beide buitenspelers waren eigenlijk heel belangrijk voor ons. Goed in de acties en betrouwbaar. Dus ik denk dat het stadion heeft genoten van onze buitenspelers.”