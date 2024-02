Uitgerekend Malen doet PSV pijn met knappe goal; Luuk de Jong maakt gelijk

Donyell Malen heeft Borussia Dortmund dinsdagavond op voorsprong gebracht tegen PSV. De aanvaller, die voor het eerst in zijn loopbaan tégen PSV speelt, had na een sterke demarrage over de rechterkant van het strafschopgebied wat geluk dat zijn schot via een blok van Sergiño Dest binnenviel: 0-1. Luuk de Jong zorgde in de tweede helft via een penalty voor een 1-1 tussenstand.

PSV begon sterk tegen Dortmund, dat de controle gaandeweg de eerste helft steeds meer in handen leek te nemen. Knullig balverlies op eigen helft van Malik Tillman leidde de openingstreffer in.

Marcel Sabitzer vond Malen, die over de rechterzijde van het strafschopgebied versnelde. Het schot van de aanvaller vloog via de onderkant van de lat binnen in de korte hoek. Dest zat er onderweg nog licht aan. Malen, die tussen 2018 en 2021 in het eerste van PSV speelde, vierde zijn doelpunt in het Philips Stadion ingetogen.

Vroeg in de tweede helft kwam PSV terug via een penalty, die gegeven werd voor een overtreding van Mats Hummels op Tillman. De Duitse verdediger claimde de bal te spelen en dat leek ook zo op de beelden, maar de strafschop bleef staan. De Jong knalde van elf meter raak: 1-1.

DOELPUNT PSV! ??



De Eindhovenaren krijgen een discutabele strafschop, maar daar zal niemand bij PSV zich druk over maken: Luuk de Jong maakt er 1-1 van!



