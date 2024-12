Uitgerekend Bas Kuipers completeert knappe comeback FC Twente tegen Go Ahead Eagles

FC Twente heeft zondag veerkracht getoond. De Tukkers keken door een dubbelslag van Jakob Breum tegen een 0-2 achterstand aan tegen Go Ahead Eagles, maar wisten het helemaal recht te trekken in de eigen Grolsch Veste: 3-2. Sam Lammers, Sem Steijn en uitgerekend voormalig Go Ahead-aanvoerder Bas Kuipers tekenden voor de treffers. Twente staat stevig op plek vijf, waar het één punt minder heeft dan Feyenoord. Go Ahead moet het doen met plek acht.

De eerste tegenvaller voor Twente vond al voor de aftrap plaats. Doelman Lars Unnerstall raakte geblesseerd in de warming-up en kon derhalve niet meedoen. Przemyslaw Tyton was zijn vervanger onder de lat. De openingsfase stelde bepaald niet teler. Go Ahead deelde een serieuze waarschuwing uit met een scrimmage voor het doel, die ternauwernood overleefd werd door Twente.

Aan de andere kant won Mitchell van Bergen een sprintduel met Dean James, waarna de buitenspeler stuitte op Luca Plogmann. Lammers schoot de rebound naast en ogenblikken later keerde Plogmann de poging van Youri Regeer. Na een prima combinatie tussen Michel Vlap en Steijn kreeg Lammers een vrije schietkans. De spits zag zijn harde uithaal uiteenspatten op de lat. De rebound kwam terecht voor de voeten van Bart van Rooij, die Plogmann tot een schitterende redding dwong.

De wedstrijd werd even stilgelegd wegens een medisch noodgeval op de tribune, maar gelukkig bleek het niet al te ernstig te zijn. Vlak na de hervatting sloeg Go Ahead keihard toe. Breum ging de combinatie aan met Oliver Antman, werd niet genoeg gehinderd door Regeer en schoot van een meter of zeventien van het doel met een laag schot raak in de verre hoek: 0-1. Een nieuwe fout in de opbouw, ditmaal van Van Rooij, leek ook de 0-2 van Breum op te leveren. De treffer werd afgekeurd wegens nipt buitenspel.

Twente leerde echter niet van zijn fouten en zou even later alsnog de volle pond moeten betalen voor zijn geklungel. Een dramatische inspeelpass van Gustaf Lagerbielke leverde een vlijmscherpe counteraanval op. Antman legde af op Breum, die geen buitenspel stond door te laat stappen van Lagerbielke, en de Deense nummer 10 rondde knap af in de verre hoek nadat hij ook Regeer op het verkeerde been had gezet: 0-2.

Op slag van rust kwam Twente toch weer terug in de wedstrijd. Van Rooij won zijn duel en bracht de bal bij Steijn, die de bal met een heerlijk hakje bij Lammers bracht. De spits schoot met een niet al te hard, maar secuur schot raak in de verre hoek: 1-2. Na rust trok Twente ten aanval, maar de kansen bleven lange tijd uit voor de Tukkers. Go Ahead loerde op de counter en was bijna succesvol toen Victor Edvardsen zijn poging onschadelijk gemaakt zag worden door Tyton.

Twintig minuten voor tijd kwam Twente op gelijke hoogte. Invaller Michal Sadílek plaatste de bal na een korte corner bij de tweede paal, waar Steijn succesvol uithaalde: 2-2. Tien minuten voor tijd completeerde Twente zijn comeback. Een prima voorzet van Daan Rots werd binnengekopt door Kuipers, die uitgebreid begon te juichen en daarna besefte dat hij zijn oude liefde pijn had gedaan. De verdediger vierde zijn treffer vervolgens zeer ingetogen: 3-2.