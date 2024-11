Uitblinker Malik Tillman stipt 1 bijzondere kwaliteit aan: ‘Niemand bij PSV wist dat ik dat kon’

Malik Tillman was dinsdagavond de grote uitblinker aan de kant van PSV in de Champions League-zege op Girona (4-0). De Amerikaan was verantwoordelijk voor de tweede treffer van de Eindhovenaren en was tevens aangever bij de openingstreffer van Ryan Flamingo. Na afloop stond hij Noa Vahle te woord voor de camera van Ziggo Sport.

“Dit is een hele mooie avond voor ons. We moesten deze wedstrijd winnen en gelukkig hebben we dat gedaan”, aldus een opgewekte Tillman, die daarna al snel gevraagd werd hoe hij het vond om weer wat hoger op het veld te spelen. Tegen Ajax speelde hij nog noodgedwongen als nummer 6, nu stond Mauro Júnior daar, waardoor Tillman wat hoger op het veld terechtkwam.

“Ik speel waar de coach wil dat ik speel, maar natuurlijk was ik blij toen ik hoorde dat ik op de 8-positie mocht beginnen. Het is nog steeds niet mijn favoriete nummer 10-positie, maar het is al wat meer naar voren, dus dat is fijn.” Tillman was zaterdagavond nog de schlemiel in Amsterdam, toen hij met een verkeerde pass de 3-2 van Mika Godts inleidde.

Tillman hoopt dat trainer Peter Bosz nu heeft gezien wat zijn favoriete positie is. “Op 6 moet je wat meer het spel controleren, maar ik ben meer een aanvallende speler. Ik hou ervan om assists te geven en zelf doelpunten te scoren. Hoe hoger ik op het veld sta, hoe makkelijker het is om dat te doen. Daarvoor ben ik hier.”

De 22-jarige middenvelder was bij de 1-0 van Flamingo belangrijke met een ontzettend verre inworp. “Niemand binnen het team wist dat ik dit kon, denk ik”, lacht Tillman. “Tijdens het laatste trainingskamp deden we een soort wedstrijd. Ik ben blij dat we hieruit nu konden scoren.”

Ook over zijn doelpunt was Tillman erg tevreden. “Ik wilde hem in eerste instantie eigenlijk voor gaan geven op Luuk (de Jong, red.), maar toen zag ik dat ik erg veel ruimte voor me had. Ik besloot door te dribbelen om te kijken wat er mogelijk was, maar ze besloten me niet aan te pakken dus ging ik voor mijn eigen succes.”

Voetbalzone beoordeelde Tillman voor zijn sterke optreden met een 8,5. Mede dankzij hem boekte PSV de eerste Champions League-zege van het seizoen, waarmee de Eindhovenaren op een totaal van vijf punten komen. Na de interlandperiode is Shakhtar Donetsk de tegenstander in het Philips Stadion.