Uitblinkende coach heet niet Peter Bosz, Francesco Farioli of Brian Priske: 'Tactisch een van beste trainers in Eredivisie'

Volgens Sjoerd Mossou is Carl Hoefkens 'sowieso tactisch één van de beste trainers van de Eredivisie'. Dat schrijft de journalist van het Algemeen Dagblad op X.

Hoefkens heeft de zaakjes heel behoorlijk voor elkaar in Breda, waar voorafgaand aan het seizoen heel serieus werd gevreesd voor een degradatie. De ploeg kwam als nummer 8 van de Keuken Kampioen Divisie als winnaar uit de strijd om de playoffs om promotie en degradatie.

Niets blijkt echter minder waar. De Bredanaren bivakkeren zelfs in het linkerrijtje. Na negen wedstrijden heeft Hoefkens zijn elftal naar een knappe negende plek en maar liefst twaalf punten geloodst.

Dat verdient credits, vindt ook Voetbal International-journalist Joost Blaauwhof. "Ongekende weelde. Carl Hoefkens laat zien wat voor verschil een toptrainer maakt", schrijft hij op X. Iedere week een uitgewerkt plan op detailniveau, zonder interessant te doen. Heel Breda eet inmiddels uit de hand van de Belg."

"Degradatiekandidaat nummer één staat na negen speelrondes in het linkerrijtje", is dan ook zijn conclusie. De verschillen op de ranglijst zijn echter behoorlijk klein. Ter illustratie: nummer zestien sc Heerenveen verzamelde onder de nieuwe trainer Robin van Persie acht punten, slechts vier punten minder dan NAC.

Toch is het behoorlijk knap wat Hoefkens laat zien met zijn ploeg. Mossou hoopt dat het werk van de coach nog even 'onder de radar' blijft vliegen. "Nadeel aan linkerrijtje is dat ze op redacties wakker schrikken en gaan inzien dat NAC één van de - sowieso tactisch - beste trainers van de Eredivisie heeft", aldus de journalist én uitgesproken NAC-fan.

"Ook flinke complimenten naar Peter Maas (technisch directeur, red.), die kans zag deze trainer te scouten, verleiden en voor de neus van KV Mechelen weg te kapen", deelt Blaauwhof tot slot ook nog lof uit naar een ander beleidspersoon.