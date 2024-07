UEFA start onderzoek naar Álvaro Morata en Rodri na beledigende liederen

De UEFA is een onderzoek gestart naar Álvaro Morata en Rodri. De twee Spanjaarden lieten zich gaan bij het vieren van de EK-titel, door te zingen dat Gibraltar Spaans is. Het leidde tot woede in Gibraltar.

Gibraltar ligt aan het zuidelijkste puntje van Spanje, maar behoort al meer dan driehonderd jaar toe aan het Verenigd Koninkrijk. Echter heeft de Spaanse regering Gibraltar nooit erkend als onderdeel van het Verenigd Koninkrijk.

Morata en Rodri zwiepen het aanwezige publiek in Madrid op met de tekst ‘Gibraltar is Spaans’. Een reactie van de Gibraltese voetbalbond volgde al snel. “Extreem provocatief en beledigend. In het voetbal is geen plek voor dit soort gedrag."

Rodri: Gibraltar is Spanish.



Morata: You play in England, mate.



Rodri: I couldn’t care less. pic.twitter.com/cfgClNDBto — Zach Lowy (@ZachLowy) July 15, 2024

“Het gedrag in kwestie is zeer beledigend voor de mensen in Gibraltar, die herhaaldelijk hun democratische rechten hebben uitgeoefend om een Brits overzees gebied te blijven. Ondanks dat Gibraltar grenst aan Spanje en het zijn nauwe samenwerkingsrelatie met Spanje en het Spaanse volk waardeert, is en blijft het een Brits overzees gebied.”

“Het gedrag is ook diep beledigend voor de Gibraltarese FA, omdat dit impliceert dat we niet als onafhankelijk lid van de UEFA mogen bestaan. In dit licht is het niet alleen beledigend, maar ook opruiend."

"In een periode die uit festiviteiten zou moeten bestaan, hebben de spelers onnodig en bewust politiek met sport gemengd. Op het oog alleen met het doel om de mensen in Gibraltar te beledigen.” De voetbalbond, die ook de termen ‘ranzig’ en ‘discriminerend’ gebruikte, kondigde aan naar de UEFA te stappen en dat is gebeurd.

De UEFA start nu een onderzoek en gaat beoordelen of het lied de ‘disciplinaire regels’ heeft geschonden. Overigens gooiden Engelse fans nog voor de EK-finale olie op het vuur, door ‘Gibraltar is van ons’ te zingen.

