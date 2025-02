UEFA negeert carnavalsverzoek PSV en prikt datum voor thuisduel met Arsenal

PSV speelt op dinsdag 4 maart tegen Arsenal in de achtste finale van de Champions League, zo heeft de UEFA vrijdag enkele uren na de loting bekendgemaakt. De returnwedstrijd in het Emirates Stadium van de Londense club is op woensdag 12 maart.

Vanwege het carnaval wilde PSV liever op woensdag 5 maart spelen en diende daarvoor samen met de gemeente Eindhoven een verzoek in bij de UEFA. De Europese voetbalbond geeft, naar nu blijkt, echter geen gehoor aan de wens vanuit het Philips Stadion.

Carnaval staat dus voor de deur in Noord-Brabant en eindigt op dinsdag 4 maart. Daardoor zullen er veel feestgangers op de been zijn in (het centrum van) Eindhoven, wat betekent dat de politie zijn handen sowieso al vol heeft op die dinsdagavond. Een Champions League-duel van PSV kan de politie er eigenlijk niet bij hebben.

In 2007 gaf de UEFA overigens ook geen gehoor aan het verzoek van PSV en de gemeente Eindhoven een verzoek om het Champions League-duel met Arsenal te verplaatsen van dinsdag naar woensdag wegens carnaval. PSV won destijds thuis met 1-0 en bereikte na een 1-1 gelijkspel in de returnwedstrijd de kwartfinale.

PSV weet dus nu dat het op 4 maart voor het eerst moet aantreden tegen Arsenal, met de return acht dagen later. De winnaar van het tweeluik in de achtste finale krijgt te maken met bekerhouder Real Madrid of Atlético Madrid.

De ploeg van Peter Bosz, in de tussenronde van de Champions League te sterk voor Juventus, komt dit weekeinde niet in actie in de Eredivisie. Woensdag volgt het halvefinaleduel met Go Ahead Eagles in de TOTO KNVB Beker. Drie dagen later is Kowet de opponent in competitieverband.

Arsenal, dat koploper Liverpool op de hielen zit in de Engelse titelrace, krijgt zaterdag te maken met West Ham United. Woensdag is de verrassende nummer vier Nottingham Forest de tegenstander, waarna een week later de eerste ontmoeting met PSV volgt in de Champions League.