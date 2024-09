UEFA laat Allard Lindhout debuteren in Champions League met prachtig affiche

Scheidsrechter Allard Lindhout gaat voor het eerst in zijn carrière een duel in de Champions League fluiten. De 37-jarige arbiter uit Warmond heeft donderdagavond de leiding over de wedstrijd tussen AS Monaco en FC Barcelona, zo deelt de KNVB dinsdag vol trots.

De Nederlandse voetbalbond maakt middels een persbericht op de website melding van het heuglijke nieuws. “Allard Lindhout reist met zijn team naar Monaco voor het Champions League-duel tussen AS Monaco en FC Barcelona op donderdag 19 september. De aftrap is om 21:00 uur. Voor Lindhout is dit zijn eerste duel in het hoofdtoernooi van het mekka van het Europese clubvoetbal.”

Nederland levert naast Lindhout de volledige arbitrage aan bij het duel in Monaco. “Hij wordt bijgestaan door assistenten Rogier Honing en Patrick Inia en vierde official Joey Kooij. Vanuit het Zwitserse Nyon is Dennis Higler aanwezig om Lindhout te ondersteunen als VAR. Clay Ruperti is AVAR.”

Lindhout komt tijdens zijn Champions League-debuut direct een Nederlander tegen. Hoewel Frenkie de Jong nog zal ontbreken bij Barcelona wegens zijn enkelblessure, zit Jordan Teze zeer waarschijnlijk wel bij de wedstrijdselectie van Monaco.

Teze speelde sinds zijn transfer naar de Ligue 1 pas 76 minuten voor Monaco, verdeeld over drie optredens. Afgelopen zaterdag moest hij genoegen nemen met een invalbeurt van slechts drie minuten tegen AJ Auxerre (0-3 winst).

Nederlandse aanstellingen

Danny Makkelie fluit woensdagavond het duel tussen Celtic en Slovan Bratislava, waarbij hij wordt ondersteund door videoscheidsrechter Rob Dieperink. Laatstgenoemde is dinsdagavond ook als VAR actief bij Real Madrid tegen VfB Stuttgart. Donderdagavond is Dieperink AVAR bij Stade Brest tegen Sturm Graz.

Tot slot komt Pol van Boekel deze week nog in actie. De 48-jarige arbiter uit Vierlingsbeek is woensdag VAR bij het duel tussen Manchester City en Inter. Dinsdag assisteert hij Dieperink bij Real Madrid - Stuttgart.