UEFA-baas Ceferin sneert live op podium naar Cristiano Ronaldo: ‘Ik heb een probleem met hem’

Cristiano Ronaldo en Gianluigi Buffon hebben donderdagavond de UEFA President's Award gekregen. Het duo wordt door de UEFA-president, Aleksander Ceferin, gehonoreerd voor hun jarenlange sportieve bijdragen aan de Champions League. Opvallend genoeg kan Ceferin het niet laten een sneertje uit te delen aan Ronaldo.

Ronaldo heeft door de jaren heen veel betekend voor de Champions League, die de Portugese superster liefst vijf keer te winnen. Ook is hij regerend topscorer van het toernooi met 140 goals.

“Ik ga het kort houden, want over de carrière van Ronaldo kunnen we wel een uur praten”, vertelt Ceferin bij de overhandiging. Ronaldo krijgt de prijs net voor de Champions League-loting van het nieuwe seizoen uitgereikt.

“Hij heeft een zeer succesvolle carrière die niet beter kan. Als we aan voetbal denken, dan denken we aan Cristiano. Als we aan Europa denken, denken we aan Cristiano. Echt geweldig.”

Daarna neemt de speech van Ceferin een enigszins opvallende wending. “Maar ik heb ook een probleem met Ronaldo, want hij speelt helaas niet meer in de beste competitie”, zegt de president met een knipoog.

“Maar we weten allemaal dat hij de enige speler is die niet ouder wordt, dus we hopen nog altijd dat hij ooit nog een keer terugkeert in de Champions League.”

Ronaldo lacht de opmerking van Ceferin weg en bedankt hem voor zijn woorden. Ook is hij dankbaar voor het winnen van de award, die naar eigen zeggen veel voor hem betekent.

Toch kan Ronaldo het niet laten te reageren op de opmerking van Ceferin. “Ik speel nog steeds Champions League. De Aziatische Champions League, vergeet dat niet”, aldus Ronaldo.