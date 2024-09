Ibrahim Afellay is erg onder de indruk van het optreden van Ayase Ueda tegen NEC, zo laat hij weten aan tafel bij NOS Studio Voetbal. De 26-jarige Japanner stond in de basis door de blessure van Santiago Gimenez en kon het gemis van de Mexicaan aardig opvangen. Met name de balvastheid van Ueda viel op bij Afellay.

Feyenoord beleefde zaterdag een moeizame avond in Nijmegen. Het kwam in de eerste helft op achterstand door een doelpunt van Sontje Hansen, waarna het er lang naar uitzag dat de Rotterdammers met lege handen naar huis zouden gaan. Jordan Lotomba redde in de slotfase een punt voor de ploeg van Brian Priske.

Afellay zag ondanks de zwakke wedstrijd van Feyenoord een duidelijke uitblinker. “Ik vond Ueda echt behoorlijk goed spelen”, steekt de analist van wal. “Bij hem zag je eigenlijk dingen die je bij Gimenez helemaal niet zag.”

“Feyenoord speelde veel de lange bal, maar hij was ontzettend balvast. Sterker nog, door hem kon Feyenoord juist heel vaak doorvoetballen. In de eerste helft deed hij dat echt heel goed, waardoor de middenvelders steeds konden aansluiten en Feyenoord steeds verder kon voetballen.”

Daarna stipt Afellay het beste moment van Ueda aan, waar hij uit het niets een kans voor zichzelf creëert. “Hij duikt de ruimte in en maakt van niets iets. Met heel veel mensen om hem heen, draait hij kort weg en schiet hij keihard.” Uiteindelijk kon NEC-doelman Robin Roefs knap redden op de uithaal.

Afellay vraagt zich af waarom Ueda het niet vaker mag laten zien bij Feyenoord. “Dit is iets wat we bij Gimenez de tweede helft van vorig seizoen en het begin van dit seizoen helemaal niet hebben gezien. Het is natuurlijk pas de eerste wedstrijd, maar hij deed het wel behoorlijk”, besluit Afellay.

De kans dat Ueda het de komende periode vaker mag laten zien is aanzienlijk groot. Gimenez ligt er naar schatting zo’n drie maanden uit met een spierblessure. Ueda lijkt voorlopig de voorkeur te krijgen boven Julián Carranza, die deze zomer werd overgenomen van Philadelphia.