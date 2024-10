Tyrell Malacia heel dicht bij rentree voor Manchester United na vijftien maanden blessureleed

Tyrell Malacia nadert zijn rentree voor Manchester United, zo schrijft Voetbal International woensdagmiddag. De linksback staat al ruim een jaar aan de kant door een slepende knieblessure, waar hij nu bijna volledig van hersteld is.

Malacia speelde zijn laatste duel op 14 juni 2023. Destijds deed hij een kwartier mee in het verloren Nations League-duel met Kroatië (2-4). Niet lang na die wedstrijd liep Malacia een knieblessure op, die hem volgens de eerste schattingen een half jaar aan de kant zou houden.

Malacia kreeg echter meerdere malen te maken met een terugval in zijn herstel, waardoor zijn revalidatieproces nu al vijftien maanden in beslag neemt. De voormalig sterkhouder van Feyenoord mag zich nu dan eindelijk verheugen op zijn eerste speelminuten in lange tijd.

Het is goed mogelijk dat Malacia nog voor het einde van de maand weer speelminuten maakt, al blijft de club voorzichtig met de linkspoot. De Rotterdammer keerde onlangs terug op het trainingsveld van Manchester United, waar hij met luid applaus werd ontvangen.

Malacia neemt deel aan de groepstrainingen en nadert wedstrijdfitheid. Manchester United zelf deelt ook een korte update over Malacia, al blijft dat bericht beperkt tot de mededeling dat hij, net als Luke Shaw, op de weg terug is.

De ploeg van manager Erik ten Hag neemt het zaterdag op Old Trafford op tegen Brentford. Of Noussair Mazraoui dan van de partij is, valt nog te bezien. De rechtsback viel in de laatste wedstrijd voor de interlandbreak, tegen Aston Villa (0-0), uit met een blessure.

Door die kwetsuur moest Mazraoui de interlands van Marokko laten schieten. Tevens is het onzeker of Amad Diallo, Alejandro Garnacho en Kobbie Mainoo fit genoeg zullen zijn. Harry Maguire is er sowieso niet bij. De Engelsman liep tegen Villa een spierkwetsuur op, die hem nog enkele weken aan de kant houdt.