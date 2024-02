‘Twente krijgt kans om veelvuldig scorende aanvaller in de zomer terug te halen’

Aitor Cantalapiedra is onlangs aangeboden bij FC Twente, zo meldt het Griekse PAO Pantou. De Spaanse vleugelaanvaller speelde al eerder bij Twente, en wil graag terugkeren in het Grolsch Veste. Een transfer lijkt echter onwaarschijnlijk.

Cantalapiedra vertrok in 2020 na twee seizoenen voor ongeveer anderhalf miljoen euro naar Panathinaikos. In Griekenland is hij inmiddels zijn basisplaats kwijtgeraakt na een blessure en lijkt hij op weg naar de uitgang.

Cantalapiedra scheurde in oktober van vorig seizoen zijn kruisband, waardoor hij bijna niet in actie kon komen. Ook dit seizoen moest hij al negen duels aan zich voorbij laten gaan vanwege een teenblessure.

Zijn kruisbandblessure in oktober van 2022 was een hard gelag voor zowel de speler als de club. In de negen Super League 1-duels ervoor had hij al acht treffers achter zijn naam staan. Daarnaast gaf hij twee assists.

Dit seizoen staat de teller pas op twaalf duels. De Spaanse rechtsbuiten moet het geregeld doen met een invalbeurt en zat de afgelopen weken soms niet eens bij de selectie. Hij maakte deze voetbaljaargang drie doelpunten en gaf een assist.



Omdat zijn contract medio 2025 afloopt, wil Panathinaikos hem graag komende zomer slijten. Volgens het Griekse medium is hij aangeboden bij Twente. Als de Enschedeërs een bod willen uitbrengen, zullen ze eerst voorhoedespelers moeten verkopen.

Momenteel beschikt de club over Daan Rots, Younes Taha en Mitchell van Bergen. Zij kunnen net als Cantalapiedra uit de voeten op de rechterflank. Volgens Transfermarkt is de 28-jarige Spanjaard twee miljoen euro waard.

In zijn twee jaar bij Twente kwam hij 61 keer in actie voor de club. Hij wist hierin 24 doelpunten te maken en 18 assists te verzorgen. Hij had daarmee een belangrijk aandeel in de terugkeer van de club naar de Eredivisie.

Mocht Twente in de zomer besluiten om geen bod uit te brengen, dan kan Cantalapiedra ook nog verkassen naar zijn geboorteland. Verschillende clubs uit het tweede niveau zijn geïnteresseerd in zijn diensten.

