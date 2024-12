‘Twee rivalen zijn geïnteresseerd in Ajax-verdediger Ahmetcan Kaplan’

Fenerbahçe en Galatasaray houden de ontwikkelingen rondom Ahmetcan Kaplan bij Ajax nauwlettend in de gaten. Dat nieuws brengt de Turkse journalist Hasan Tüncel naar buiten.

Tüncel, die werkzaam is voor diverse grote voetbalmedia in Turkije, weet dat Kaplan er nog altijd goed op staat bij de topclubs uit de Süper Lig. De verdediger is momenteel op vakantie in Trabzon en werd daar vastgelegd door de journalist.

Het lijkt erop dat Kaplan en Tüncel elkaar goed kennen, waardoor de vrijgegeven informatie extra interessant is. De journalist beweert namelijk ook dat Kaplan voor twee seizoenen kan bijtekenen bij Ajax.

Momenteel ligt Kaplan tot medio 2027 vast in de Johan Cruijff ArenA. Het Duitse Transfermarkt schat de huidige marktwaarde van de 21-jarige verdediger op zo’n 6 miljoen euro.

In de zomer van 2022 betaalde Ajax nog 9,5 miljoen euro om Kaplan los te weken bij Trabzonspor. Op dat moment had hij pas achttien officiële wedstrijden namens de Turkse club in de benen.

Het Nederlandse avontuur van Kaplan is nog geen groot succes. De Turkse jeugdinternational speelde sinds zijn komst pas 1.442 minuten in de hoofdmacht van Ajax, verdeeld over 19 optredens.

Ook onder trainer Francesco Farioli komt Kaplan niet echt aan spelen toe. Onlangs mocht hij wel de volledige wedstrijd uitspelen tegen Telstar (2-0 winst) in het kader van de TOTO KNVB Beker.