Twee Nederlanders, vier oud-Eredivisie-spelers opgenomen in Premier League Team of the Season

EAFC heeft maar liefst vier oud-Eredivisie-spelers, waaronder twee Nederlanders, opgenomen in het Premier League Team of the Season: Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch (beiden Liverpool), Milos Kerkez (Bournemouth) en Alexander Isak (Newcastle United).



Van Dijk en Gravenberch spelen een hele belangrijke rol in het succes van the Reds dit seizoen. De club is vier speelrondes voor het einde al kampioen van Engeland. De twee Nederlanders speelden bijna alle minuten dit seizoen.



Gravenberch speelde in Nederland voor Ajax, waar hij de jeugdopleiding doorliep. Van Dijk speelde vroeger bij Willem II en verkaste later naar FC Groningen, waar hij de meeste Eredivisie-duels speelde.



Kerkez speelde tot twee seizoenen geleden bij AZ, alvorens hij naar Bournemouth verkaste. De Hongaarse linksachter doet het goed aan de zuidkust van Engeland en staat naar verluidt in de belangstelling van Liverpool.



Alexander Isak werd in 2019 een half jaar verhuurd aan Willem II. In Tilburg wist hij veel furore te maken met doelpunten en assists. Dit seizoen heeft hij er in de Premier League al 22 gemaakt voor Newcastle.



Het Team of the Season wordt verder aangevuld met Matz Sels (Nottingham Forest), Trent Alexander-Arnold, Mohamed Salah (beiden Liverpool), Declan Rice, Gabriel, William Saliba (alle drie Arsenal), Erling Haaland (Manchester City), Cole Palmer (Chelsea) en Bruno Fernandes (Manchester United).



Op de bank zitten Alexis Mac Allister (Liverpool), Nikola Milenkovic, Chris Wood (beiden Nottingham Forest), Lewis Miles-Skelly, Bukayo Saka (Arsenal), Matheus Cunha (Wolverhampton Wanderers), Koaru Mitoma (Brighton & Hove Albion) en James Tarkowski (Everton).