Twee fenomenale goals bij ADO; Groningen, Emmen en Cambuur laten punten liggen

ADO Den Haag heeft vrijdagavond knap afgerekend met NAC Breda. Na een drietal prachtige Haagse doelpunten werd er met 3-1 gewonnen. Omdat Willem II tegelijkertijd wist af te rekenen met Helmond Sport (4-1), moet NAC de tweede periodetitel aan de Tilburgers laten. De Graafschap blijft bovenin meedraaien dankzij een ruime overwinning op FC Den Bosch (0-4).

ADO Den Haag - NAC Breda 1-3

Al na tien minuten nam NAC de leiding in het Bingoal Stadion. Roy Kuijpers kreeg de bal aan de rechterkant van de zestien ingespeeld en schoot binnen achter doelman Tim Coremans: 0-1. De gelijkmaker liet niet lang op zich wachten en kwam in de vorm van een heerlijk stiftje vanaf de rand van het strafschopgebied van Henk Veerman: 1-1. Met wederom een stiftje, weliswaar niet zo schoon als de eerste, zorgde Daryl van Mieghem zo'n tien minuten later voor een Haagse voorsprong: 2-1. Op slag van rust werd het zelfs nog 1-3 via Van Mieghem, na knap voorbereidend werk van Joel Ideho. In de tweede helft werd er door beide ploegen niet meer gescoord.

Een fenomenale stift van de man in vorm: Henk Veerman! ?????#adonac — ESPN NL (@ESPNnl) December 15, 2023

FC Den Bosch - De Graafschap 0-4

Na een klein halfuur spelen wist De Graafschap de ban te breken tegen FC Den Bosch. Een voorzet vanaf de linkerkant werd niet goed verwerkt en belandde in de voeten bij Simon Colyn: 0-1. Op slag van rust verdubbelde de ploeg uit Doetinchem haar voorsprong. Een voorzet van Philip Brittijn werd knap verlengd door Xandro Schenk: 0-2. Tien minuten na rust mocht eerdere aangever Brittijn zelf scoren: 0-3. Weer tien minuten later maakte Huseyin Dogan er met een afstandsschot zelfs 0-4 van.

FC Emmen - Roda JC 0-1

Waar FC Emmen lang het betere van het spel leek te hebben, kwam Roda JC vlak voor de theepauze op voorsprong. Walid Ould-Chikh schoot op aangeven van Lennerd Daneels binnen: 0-1. In het restant van het duel bleef de club uit Drenthe de bovenliggende partij, maar scoren deed Emmen niet. Dat gold ook voor Roda, waardoor de 0-1 tussenstand tot eindstand werd gepromoveerd.

MVV Maastricht - FC Groningen 1-1

Het zou lang duren totdat er een ploeg trefzeker werd in Maastricht. In de zevende minuut van de blessuretijd van de eerste helft was daar dan toch de openingstreffer: Romano Postema schoot binnen op aangeven van Leandro Bacuna. In het tweede bedrijf liet de goal minder lang op zich wachten: Koen Kostons werkte zich knap langs Groningen-verdedigers Radiono Balker en Marvis Peersman en schoot binnen: 1-1. Al snel daarna werd de wedstrijd tijdelijk gestaakt vanwege een beker op het veld. Na de staking kregen beide ploegen nog kansen, waarbij de grootste kansen waren voor de ploeg van Dick Lukkien. Gescoord werd er echter niet meer.

SC Cambuur - Jong AZ 1-2

Cambuur kwam al vroeg in de problemen, want nog voor het verstrijken van de tiende speelminuut kwam Jong AZ op een 0-1 voorsprong. Met een uitstekende pass bediende Mexx Meerdink Ricuenio Kewal, die op koelbloedige wijze afrondde: 0-1. Hoewel de ploeg uit Leeuwarden lange tijd de betere ploeg was, lukte het in de eerste helft niet om een lek te vinden in de Alkmaarse defensie. De muur werd in de openingsfase wel geslecht door AZ-verdediger Finn Stam, die de bal in eigen doel werkte: 1-1. Arbiter Wouter Wiersma legde het duel in de tweede helft stil nadat supporters van Cambuur bier op het veld gooiden. Na de hervatting kon Cambuur de voorsprong niet vinden en uiteindelijk kreeg de ploeg van trainer Henk de Jong zelfs nog een uiterst pijnlijke treffer om de oren. Kewal bezorgde Jong AZ in minuut 85 de overwinning: 1-2.

Jong FC Utrecht - FC Eindhoven 1-4

Jong FC Utrecht nam al vroeg de leiding tegen FC Eindhoven. Mees Rijks werkte na vijf minuten spelen een afvallende bal uit een hoekschop netjes binnen: 1-0. Het verdedigen van de voorsprong zou een lastige klus worden, want na een halfuur kreeg Neal Viereck een rode kaart voor een overtreding op de laatste man. De bijbehorende strafschop werd vervolgens gemist door Mawouna Amevor, maar nog zo'n minuut later was het alsnog raak via Dyon Dorenbosch, die een vrije trap van Ozan Kökçu binnenkopte: 1-1. Na zeventig minuten spelen sloegen de Eindhovenaren vervolgens twee keer toe in korte tijd: Evan Rottier maakte de 1-2, terwijl Joey Sleegers de wedstrijd besliste op aangeven van Sven Simons: 1-3. Amevor maakte daarna zijn gemiste penalty nog goed met het maken van de 1-4 uit een hoekschop. De 2-4 van Rijks was vervolgens slechts een doekje voor het bloeden, aangezien Kökçu snel daarna alweer de 2-5 maakte.

Jong PSV - Jong Ajax 2-2

Na ruim een kwartier gaf Jong Ajax op knullige wijze een penalty weg tegen Jong PSV. Bij het uitverdedigen schoot Julian Brandes de bal tegen de arm van Raphaël Sarfo aan. De strafschop werd vervolgens benut door Isaac Babadi: 1-0. In de tweede helft verdubbelden de Eindhovense talenten de voorsprong via Mohamed Nassoh, die met een keihard afstandsschot raak schoot: 2-0. Jong Ajax dacht via Gabriel Misehouy al snel daarna de aansluitingstreffer te maken, maar zijn goal werd afgekeurd wegens buitenspel. Via Dies Janse was daar tien minuten voor tijd dan alsnog de 2-1, alvorens Nassef Chrounak enkele momenten later zelfs op prachtige wijze de gelijkmaker maakte: 2-2.

Telstar - FC Dordrecht 0-2

Het leek een loodzware avond te worden voor FC Dordrecht, dat na twaalf speelminuten al met tien man kwam te staan na de directe rode kaart voor Antef Tsoungui. Toch hielden de bezoekers knap stand en de aanvallende intenties werden halverwege de tweede helft zelfs beloond met de voorsprong. Op aangeven van Ilian Bronkhorst tekende René Kriwak de 0-1 aan. Een minuut voor het einde van de reguliere speeltijd gooide Dordrecht de wedstrijd in het slot. Mathis Surray zorgde voor de beslissing: 0-2.

TOP Oss - VVV-Venlo 2-1

De thuisploeg begon uitstekend aan de wedstrijd, want in de elfde speelminuut werd de score al geopend. Op aangeven van Amine Rehmi wist Arthur Allemeersch de 1-0 aan te tekenen. Tien minuten voor het rustsignaal verdubbelde TOP Oss de voordelige marge. Een voorzet van Jonathan Mulder werd van dichtbij binnengetikt door Enrico Hernández: 2-0. Enkele minuten later vond VVV-Venlo via Elias Sierra, die een fraaie diagonale schuiver in huis had, de aansluitingstreffer: 2-1. Op slag van rust kon Michail Kosidis zelfs nog voor de gelijkmaker zorgen uit een strafschop, maar hij miste de buitenkans. Aan de stand op het scorebord kwam in de tweede helft geen verandering meer.

