Twee cruciale ingrepen maken van De Ligt een held bij Manchester United: 'Geweldig, echt briljant'

Matthijs de Ligt was één van de uitblinkers bij Manchester United, dat in de derde ronde van de FA Cup na een ware thriller inclusief een strafschoppenserie afrekende met Arsenal. Alan Shearer is zeer onder de indruk van de Nederlandse verdediger, die met enkele heldhaftige acties voorkwam dat de Londenaren konden scoren bij een 1-1 stand.

Shearer, als co-commentator van de BBC aanwezig bij de bekerclash in het Emirates Stadium, riep doelman Altay Bayindir uit tot Man of the Match. De Turkse goalie stopte in de reguliere speeltijd een strafschop van Martin Ødegaard en maakte in de strafschoppenserie een inzet van Kai Havertz onschadelijk.

Joshua Zirkzee schoot Manchester United uiteindelijk naar de vierde ronde van de FA Cup. In die ronde wacht een confrontatie met het Leicester City van manager Ruud van Nistelrooij.

Shearer was tevens vol lof over De Ligt en Harry Maguire. De Ligt wist een knal van binnen de zestien van Declan Rice op tijd te blokken en haalde een voorzet vanaf rechts van de lijn, zodat Leandro Trossard niet op de doellijn de 2-1 kon binnentikken.

''Dat was echt briljant'', analyseert Shearer de cruciale interventie van De Ligt. ''Maar als ik Trossard was, had ik de verdediger daar niet voor laten komen. Maar het was uitstekend verdedigd van De Ligt.''

''Deze lijn moet hij nu doortrekken. De honger die De Ligt hier toont, is dé manier om aan de top te komen. En je ziet aan zijn reactie hoe belangrijk deze ingreep is. Het moet worden gezegd: De Ligt was vandaag geweldig in verdedigend opzicht. Het gelijkspel van Manchester United was echt te danken aan Bayindir, Maguire en De Ligt. Zij speelden echt geweldig'', aldus de voormalig topschutter van Newcastle United.

''Met name Bayindir was uitstekend bezig. Hij houdt zijn zenuwen in bedwang, hij knippert niet eerst met zijn ogen'', vervolgt Shearer zijn terugblik op de bekerkraker in Noord-Londen. ''Het was een gelijkspel tussen hem en De Ligt en Maguire, van wie ik vind dat ze ook fantastisch waren. Maar alleen vanwege zijn reddingen bij de strafschoppen geef ik de Man of the Match-award aan Bayindir.''

Melchiot

Mario Melchiot is bij Viaplay eveneens lovend over De Ligt, die Trossard van scoren afhield. ''Hij verdient honderd procent een extra bedankje. Dit is een echt over-mijn-lijk-moment. Hier denkt De Ligt: Wat je ook doet, jij gaat niet scoren. Deze ingreep is echt van een hoog niveau en niet voor iedereen weggelegd. Het is timing, slimheid en blijven geloven dat je op tijd komt.''

De Ligt wordt ook in de Engelse media bedolven onder complimenten. De Daily Express, Evening Standard, Manchester Evening News en The Sun delen allemaal een 8 uit aan de Nederlander als rapportcijfer. De tackle op de knal van Rice en het voorkomen dat Trossard kan scoren zorgt ervoor dat De Ligt voorlopig niet stuk kan in Engeland.