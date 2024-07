Turkije wint zenuwslopend duel van Oostenrijk en speelt kwartfinale tegen Oranje

Turkije is de tegenstander van het Nederlands elftal in de kwartfinale van het EK. Dinsdagavond waren de Turken met 1-2 te sterk voor Oostenrijk dankzij twee treffers van Merih Demiral. Namens de Oostenrijkers kwam Michael Gregoritsch tot scoren, maar een nederlaag bleek onafwendbaar voor de winnaar van Groep D. Nederland en Turkije spelen komende zaterdag om 21.00 uur in Berlijn.

Oostenrijk moest het stellen zonder Gernot Trauner, die nog te veel last heeft van een spierblessure die hij eerder dit EK opliep in het duel met Polen. Turkije speelde zonder de geschorste aanvoerder Hakan Çalhanoglu en Samet Akaydin. Kaan Ayhan en Abdülkerim Bardakçi namen hun plaatsen in.

De Turken schoten werkelijk uit de startblokken, want na een minuut spelen werd de openingstreffer al gevonden. Een indraaiende hoekschop van Arda Güler bleef hangen in de doelmond van keeper Patrick Pentz, waar Demiral klaarstond om van dichtbij binnen te schieten: 0-1.

Tien minuten later incasseerde Turkije een tikje, want Orkun Kökçü kreeg geel van arbiter Artur Soares Dias. Daardoor is de middenvelder van Benfica geschorst voor het duel met Oranje van komende zaterdag.

In de openingsfase van de tweede helft begon Oostenrijk meer kleur op de wangen te krijgen. Zo bracht doelman Mert Günok op een belangrijk moment redding op een inzet van Marko Arnautovic, terwijl Konrad Laimer enkele minuten later net naast schoot.

Na een klein uur spelen verdubbelde Turkije plotseling de voorsprong. Het was Demiral die zijn tweede goal van de avond maakte. De centrumverdediger torende boven iedereen uit in het strafschopgebied van Oostenrijk en kopte een indraaiende hoekschop van Güler op uitstekende wijze binnen.

Oostenrijk herpakte zich vrij snel, want zeven minuten na de 0-2 werd de aansluitingstreffer gevonden. Voor de derde keer ontstond het doelpunt uit een hoekschop, die getrapt werd door Marcel Sabitzer. Stefan Posch verlengde met het hoofd, waarna Gregoritsch vanaf de vijfmeterlijn raak schoot: 1-2. In de slotfase gingen beide teams nog op zoek naar een treffer, maar die werd niet meer gevonden. Günok verrichtte diep in blessuretijd nog een cruciale redding.

